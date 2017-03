Enige dat Lierse nog kan redden is scenario zoals dat van KV Mechelen 14 jaar geleden'Eric Van Meir ontslagen bij Lierse', stond er maandag te lezen op sommige nieuwssites. Niet waar, liet Van Meir zelf al snel weten. 's Anderendaags las je in de kranten dat Van Meir geen trainer meer zal zijn, maar dat er wel een functie voor hem wordt gezocht binnen de club. Intussen is bekend dat de samenwerking tussen Lierse en Van Meir wel degelijk is stopgezet. Peter Maes werd al genoemd als mogelijke opvolger. Een trainer met een klinkende reputatie, zeer zeker, maar ook met een navenant prijskaartje.

