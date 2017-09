Enkel Waasland-Beveren heeft nog evenveel Belgen als buitenlanders

Zondag woonde bondscoach Roberto Martínez in de Ghelamco Arena AA Gent - KRC Genk bij. Makkelijke job, met slechts drie Belgen op het veld: twee bij Gent, één bij de bezoekers. Daarmee was Gent - Genk afgelopen weekend ook de eersteklassematch met de minste Belgen. In Zulte Waregem - KV Kortrijk startten dan weer de meeste landgenoten (12). Het was samen met KV Mechelen-Oostende (11) de wedstrijd waarin er niet meer buitenlanders dan Belgen op het terrein stonden. Naast Genk bracht ook Waasland-Beveren maar één Belg aan de aftrap, bij Zulte Waregem en KV Mechelen waren dat er 7. Ook Antwerp (6) startte met meer Belgen dan buitenlanders. In totaal bedroeg het aantal Belgen 61 op 171 basisspelers, dat is amper 35 procent.

Na de mercato bedraagt het aantal landgenoten gemiddeld 34 procent (152 op 442). Vijf clubs (Anderlecht, Charleroi, Eupen, Excel Mouscron en Standard) hebben minder dan 30 procent Belgen, met Eupen (nu 19 procent) net als vorig seizoen als negatieve uitschieter. Van de 16 eersteklassers heeft alleen Waasland-Beveren nog evenveel Belgen als buitenlandse voetballers. Vorig seizoen waren dat er nog vijf, met Zulte Waregem (67 procent) op kop, gevolgd door Westerlo-Waasland-Beveren (elk 66 procent) en KV Mechelen (58 procent) en KRC Genk (56 procent).

Drie jaar geleden (2014/15) bedroeg het aantal landgenoten nog 54 procent, een jaar daarvoor 55 procent. In 1994/1995 (het laatste seizoen voor het Bosmanarrest) waren er nog 72 procent Belgen in eerste klasse. Na dat seizoen en het Bosmanarrest werden in België alle beperkingen opgeheven, in tegenstelling tot een aantal andere Europese competities die restricties bleven houden wat het aantal niet-EU-voetballers en hun vergoeding betreft. Ter vergelijking: in de Nederlandse Eredivisie waren er bij de start van de competitie 60 procent Nederlanders (253 op 416 eersteklassevoetballers). Enkel Willem II en NAC hadden meer buitenlanders dan Nederlanders, bij FC Twente en FC Groningen waren het er evenveel.