'Er zijn in België wél genoeg trainers die een topclub aankunnen'

Officieel is een vertrek van Michel Preud'homme (58) niet aan de orde. In Brugge hoor je dat ze geen 100 procent zeker zijn van zijn vertrek - een en ander moet de trainer zelf nog officieel bevestigen - maar wel 99,9 procent. Nog waarschijnlijker dan een jaar geleden, want familiaal beter voorbereid. Preud'homme snakt ernaar om wat meer tijd met zijn naasten door te brengen.

Om alle speculaties de kop in te drukken, is er afgesproken dat rond het trainerschap radiostilte wordt gehanteerd. Algemeen manager Vincent Mannaert: 'De komende tien wedstrijden, zeven weken ongeveer, willen we ons concentreren op het voetbal. Het heeft geen zin om nu te speculeren. Vorig seizoen is dat veel gedaan en uiteindelijk is alles gebleven zoals het was. De bal ligt in het kamp van Michel en tot er iets definitiefs is, gaan we dit thema laten rusten.'

Maar stél - zo zijn journalisten dan - dat er een opvolger moet worden gezocht... Dan is een van de namen die je hoort vallen als kandidaat die van Felice Mazzu, de coach van Charleroi. Zaterdag komen de Zebra's op bezoek in Jan Breydel. Het was Mannaert zelf die een paar seizoenen terug op een persmoment aan de vooravond van de play-offs de naam van de Carolo eens liet vallen als een van de coaches die wat hem betrof, goed werk leverde.

Mannaert zei daarna ook nog: 'Algemeen wil ik daar dit over zeggen: ik deel niet de mening van Michel Louwagie die vindt dat er geen goeie trainers zijn in België. Bij Club vinden wij van wel. Wij denken dat er wél coaches, meerdere, in ons land zijn die het niveau van een topclub aankunnen. Dit gezegd zijnde: we hebben op dit moment met niemand gesproken. Niet met een andere Belgische trainer, noch met zijn zaakwaarnemer. Als, en ik benadruk dat als, Michel Preud'homme mocht beslissen op het einde van het seizoen, na 21 mei, om ermee te stoppen, dan hebben we nog vier weken de tijd om dit - weliswaar belangrijk - dossier af te ronden.'