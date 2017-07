'Ergens blijft Romelu Lukaku een ruwe diamant'

Een plezier bleek het te zijn om met hem te werken. Romelu Lukaku was leergierig, beleefd op school, correct tegen de leerkrachten. Hij zat ook in de leerlingenraad en al had hij weinig tijd, hij organiseerde de sportactiviteiten voor zijn klas. In de kleedkamer voor de wedstrijd luisterde hij niet alleen enthousiast naar wat je vertelde, hij vroeg ook om bijsturing. Tijdens de wedstrijd kwam hij dan naar de bank om te vragen wat hij beter zou doen.

