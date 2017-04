Esiti: 'In Nigeria lopen tegenwoordig veel Buffalo's rond'

'Na Tottenham en onze plaatsing voor de zestiende finales in de Europa League maakte ik me de bedenking dat het enkel een kwestie van tijd zal zijn vooraleer ik het niveau van een Victor Wanyama zal halen', vertelt Anderson Esiti, die nog tot 2020 onder contract ligt bij AA Gent. 'Mijn rug deed achteraf ongelofelijk veel pijn van de charges, maar ik hield toch stand. Daarom droom ik nu van meer. Ik zal die droom blijven najagen. De Premier League spookt door mijn hoofd, het heeft weinig zin om dat te ontkennen. The sky is the limit, alles kan. Op Wembley nam ik voor de zekerheid een selfie met Wanyama. Ik kreeg zelfs zijn shirt. Een teken van respect. Ook Wanyama plande zijn carrière stapsgewijs en moet het hebben van zijn duelkracht. Ik was een nobele onbekende bij mijn komst een paar maanden geleden naar België. Nu kennen ze mijn naam over heel Europa.'

Esiti's familie volgde het duel tegen de Spurs op een groot scherm in Warri. 'Vanwege de kwalificatie beslisten ze een feestje te houden, er werd bijzonder uitbundig gedanst', weet Esiti. 'Prachtig hoe ze hun idool wilden bejubelen. Ik kreeg huilende en krijsende familieleden aan de lijn. Meteen wist ik dat ik goed bezig was. Ik maak veel mensen blij, tover een glimlach op hun gezicht en zorg voor opgewektheid. In Warri lopen er tegenwoordig veel Buffalo's rond. Ik veroverde een plaats in hun ziel. Ik toon dat niet uiterlijk, maar mijn hart klopt door de emoties sneller.'

