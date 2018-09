Essevee Soccer School reïncarneert in Soccer School Eendracht Aalst

Hans Beeckman was in de Essevee Soccer School assistent van Thomas Caers, die nu bij Zulte Waregem de U18 coacht. Hij zegt het nog altijd onbegrijpelijk te vinden dat ze in Waregem stopten met de Soccer School.

'Tenslotte versierden tal van talenten van de Soccer School nationale selecties. Zeven van hen kregen trouwens een profcontract aangeboden. Ik ben ervan overtuigd dat het een winstpost had moeten worden.'

Hij zet nu de filosofie van zijn mentor voort onder de vleugels van Eendracht Aalst. 'We streven naar technisch perfect voetbal, spectaculair maar ook efficiënt, en we hechten ook veel belang aan fairplay en ethiek', aldus Beeckman. 'Wekelijks trainen we minstens veertien uur met als doel het verwerven van een functionele techniek, het ontwikkelen van spelintelligentie en van creativiteit. Met meer dan 2000 balcontacten gaan we op zoek naar de perfectie.'

Lightversie

De SSEA is niet in internaatsvorm, maar voor de rest is er weinig verschil met de ESS, benadrukt Beeckman.

'Spelers krijgen er een soortgelijke opleiding en het doel is hen zo snel mogelijk naar het eerste elftal van Eendracht Aalst te leiden. Na een evaluatieperiode spelen ze op basis van hun kwaliteiten ook competitiewedstrijden. Op dit moment gaat het in Aalst uiteraard om een lightversie. Zes spelers van de Essevee Soccer School kwamen mee met mij over.

Ik ben voorzitter Patrick Le Juste dankbaar dat hij hen de mogelijkheid bood om hun opleiding volgens hun geliefkoosde filosofie hier voort te zetten. Want allemaal werden ze gesolliciteerd door eliteclubs.

Allen gaan ze naar school in Aalst en ze geraken er op eigen kracht. Dus: geen kosten van internaat en dergelijke. Die zes worden aangevuld met jongens die ik al kende of die zich via selectiedagen kwalificeerden. Ook zij komen op eigen houtje naar Aalst.

De selectiedagen in de Essevee Soccer School leerden mij dat de vraag naar dergelijke opleiding enorm groot is. Vanaf het seizoen 2019-2020 beginnen we met een betalende academie.'