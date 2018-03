Essevee Soccer School verdwijnt

De Essevee Soccer School, die wordt geleid door Thomas Caers, is een professionele voetbalacademie in internaatsvorm die sinds de opstart in 2013 bij SV Zulte Waregem naast de klassieke jeugdopleiding bestaat.

Sinds de terugkeer van Joric Vandendriessche als sportief coördinator vorige zomer wordt er gestreefd naar samenwerking en kruisbestuiving tussen de twee parallelle opleidingen. 'Dit seizoen bieden we in ons Young Essevee Schoolproject (YES) al één sportief verhaal aan: coaches en spelers van de eliteopleiding en de Soccer School trainen er samen, terwijl dat voorheen twee afzonderlijke entiteiten waren', verklaarde Vandendriessche vorige week in Sport/Voetbalmagazine. 'De kruisbestuiving is maximaal, zowel op het niveau van coaches als van spelers. We eisen één gedeelde visie, één verhaal en één droom.'

Met het oog op volgend seizoen gaan ze bij SV Zulte Waregem nog een stap verder, mee ingegeven door de budgettaire realiteit en de recente reglementswijzigingen binnen de Pro League wat opleidingsvergoedingen en competitiestructuur in de bovenbouw betreft. Dan zal er van de Soccer School geen sprake meer zijn, werd deze week in de raad van bestuur beslist. Die zal tegen dan, luidt het, geïntegreerd zijn in de klassieke jeugdopleiding.

De club garandeert dat voor iedereen naar de beste oplossing gezocht zal worden. Zaterdag is daarover een infovergadering.

