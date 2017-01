Eupen lijkt ideale bekertegenstander voor Zulte Waregem

De kans dat Zulte Waregem voor een derde keer de eindstrijd in Brussel haalt, is reëel, gezien de opponent in de halve finale, KAS Eupen. Niet alleen wegens het kwaliteitsverschil - de fusieclub staat derde in de competitie met 40 punten, de Oostkantonners sprokkelden de helft bijeen, goed voor een 13e stek -, maar ook wegens de aanvallende spelstijl die Eupentrainer Jordi Condom hanteert. Ook incasseerde Eupen al 50 treffers, vier meer dan de op een na zwakste verdediging (Westerlo) en 30 meer dan Zulte Waregem.

...