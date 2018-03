Eupen: 'We gaan ervan uit dat we de licentie krijgen'

Vorig jaar diende KAS Eupen na het eerste seizoen in 1A zijn licentieaanvraag in en kreeg vervolgens de licentie toegewezen zonder bijkomende vragen. Dit jaar is dat anders. Eupen kreeg na het indienen van het dossier de vraag om zich op 4 april bij de Licentiecommissie te melden voor een onderhoud. De club maakt zich daar geen zorgen over, liet het afgelopen donderdag in een perscommuniqué weten.

'De vraag om ons te melden, heeft ons verrast, ' zegt perswoordvoerder Michael Reul, 'maar we zien dat gesprek sereen tegemoet. Als er bijkomende vragen zouden zijn, zullen we die op 4 april beantwoorden en, wanneer nodig, bijkomende gegevens verstrekken.

'Ons dossier is in orde, we gaan ervan uit dat we de licentie krijgen, maar we respecteren de procedure en gaan ons nu niet vastpinnen op voorbarige uitspraken. Het is aan de licentiecommissie om tussen 9 en 13 april uitspraak te doen. Tot dan onthouden we ons van commentaar en zullen de beslissing van de commissie afwachten.'

Eupen redde zich op de laatste speeldag na een 4-0-zege tegen Excel Mouscron en vat normaliter komende zomer zijn derde opeenvolgende seizoen in de hoogste klasse aan, zijn vierde in totaal.