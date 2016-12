Eupen wipt nu ook Kortrijk uit de Beker: 4-0

Het is de eerste maal in de clubgeschiedenis dat Eupen in de beker doorstoot tot de laatste vier. De Oostkantonners zijn ook nog maar aan hun tweede seizoen in eerste klasse bezig. In 2011 degradeerden ze na een vijftiende plaats. Nu bezetten ze de twaalfde plaats.

Eupen begon op zijn gekende enthousiaste manier aan de wedstrijd, en Diallo (8.) zorgde vroeg voor de openingstreffer. Na een corner tikte de Malinese verdediger de bal in het geharrewar voorbij Kortrijk-doelman Sifakis.

De bezoekers waren aanvallend onmondig, en Eupen voelde dat er meer in zat. Sifakis slaagde er niet in een knal van Garcia te klemmen, maar Onyekuru knalde de rebound metershoog over. Eupen bleef domineren en vooral Onyekuru ontpopte zich tot gesel voor de West-Vlaamse defensie. De Nigeriaan waagde meermaals zijn kans, maar was ongelukkig in de afwerking.

Penalty-goal, penalty-misser, penalty-goal

Eupen ging in de tweede helft op hetzelfde elan door. Eerst poeierde Cases nog van dichtbij hoog over, maar niet veel later verdubbelde Eupen de voorsprong. Kortijk-verdediger Goutas werkte een doorgebroken Sylla neer en scheidsrechter Wim Smet wees onverbiddelijk naar de stip. Eupen-kapitein Luis Garcia (55.) nam zijn verantwoordelijkheid en zette de elfmeter om. Enkele minuten later kreeg de thuisploeg een uitgelezen kans op de 3-0, toen ref Smet opnieuw strafschop floot nadat Sifakis de bal - al dan niet foutief - uit de voeten van Onyekuru sloeg. Jeffrén trapte echter te voorspelbaar en Sifakis redde zijn poging.

Toch maakte Eupen de derde treffer. Na een contact tussen Verstraete en Sylla legde Smet de bal voor een derde keer op de stip. Sylla kweet zich van de taak en trapte de 3-0 binnen. Even voor affluiten zette Onyekuru (89.) de 4-0 eindstand op het bord na een knappe dribbel.

Eupen wipte eerder Club Brugge met nipte 3-2.

