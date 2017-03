Europa helpt Genk om mislopen play-off 1 financieel te compenseren

Straks speelt KRC Genk tegen Celta de Vigo al zijn zeventiende Europese wedstrijd van het seizoen. Nooit eerder haalden de Limburgers de Europese kwartfinales sinds het onder de naam Genk in 1997/1998 zijn eerste échte Europese campagne (in 1997 deed het al eens mee aan de Intertoto) afwerkte als bekerwinnaar. Toen wipte het in de voorronde Apolonia Fiers en in de eerste ronde MSV Duisburg alvorens te sneuvelen tegen RCD Mallorca. In die tijd werkte Genk zijn Europese thuiswedstrijden nog af in Brussel, in wat toen nog het Heizelstadion was.

De Europese prestaties van dit jaar worden in Genk, dat dit seizoen de kaap van de tachtig Europese wedstrijden rondde, (twee Intertotocampagnes niet inbegrepen) als een extraatje beschouwd. Het is niet alleen een visitekaartje in Europa, maar het brengt ook extra inkomsten op. Europese wedstrijden worden nooit mee in het Genkse budget opgenomen, in tegenstelling tot play-off 1. Dat komt omdat elk jaar play-off 1 halen wel een doel op zich is, terwijl Genk twee jaar op drie de poulefase in het Europees voetbal wil bereiken.

Wat het dit jaar realiseert in de EL, is boven de verwachtingen. De Europa League leverde Genk dit seizoen al 2,25 miljoen euro op, alleen al aan Europese premies betaald door de UEFA. Dat helpt Genk ook om het mislopen van play-off 1 financieel te compenseren. Meer nog: de Europese inkomsten zorgen zelfs voor een kleine plus. Bij voornoemd bedrag zijn de inkomsten van de thuismatchen niet inbegrepen. In een aantal wedstrijden ontstond de indruk dat de bezetting karig was, maar uiteindelijk liggen de toeschouwersaantallen in lijn met die van de vorige Europese campagnes. Gemiddeld iets meer dan 10.000 man volgde de thuiswedstrijden in de Luminus Arena. Tegen het Roemeense Astra Giurgiu lag dat aantal iets lager (9000), tegen AA Gent dan weer een pak hoger (16.000).

De extra belangstelling op Europees vlak kan ook interessant zijn op de transfermarkt. Niet alleen is de Europa League een etalage voor de spelers van Genk, het verhoogt ook de aantrekkelijkheid van de club.