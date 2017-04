Eurosport wil Belgische voetbalrechten

Vorige week donderdag om twaalf uur moesten de nieuwe biedingen op het televisiecontract van het Belgische eersteklassevoetbal binnen zijn. De tweede deadline al, de vorige was op 15 maart. Waarom het daarna tot een tweede ronde kwam, wilde Pierre François, die namens de Pro League de onderhandelingen met de televisiezenders leidt, niet kwijt. Het totaalbedrag zou boven de 80 miljoen euro uitkomen. Zoveel moet MP&Silva, het Italiaanse rechtenbedrijf dat de uitzendrechten tot 2020 in zijn portefeuille heeft, nu al contractueel ophoesten. Wel zou het hele bedrag onder de gehoopte 100 miljoen euro per seizoen blijven.

Op 24 april beraden alle profclubs zich. Of er voor de tv-kijker veel verandert, staat nog niet vast. Noch Telenet noch Proximus (de twee zenders die in Vlaanderen nu de Pro League rechtstreeks op de buis brengen) streeft naar exclusiviteit. Drie jaar geleden stapten ze daarvan af, omdat ze elkaar nodig hebben. Exclusiviteit is te duur, zowel voor de producent als de consument.

De vraag is wat de twee nieuwe spelers op de markt willen: Eleven wil graag de Pro Leaguezender worden, de matchen brengen op alle platformen waarop u kunt kijken. Eleven doet dat nu al met het Spaanse voetbal. Eurosport, dat in het wielrennen de Italiaanse koersen binnenhaalde, is een nieuwkomer in dit debat. De zender is verwant met Telenet, dat voor 58 procent in handen is van Liberty Global. Dat ontstond in 2005 uit een samengaan van de internationale tak van Liberty Media en UGC. Liberty Media, dat onlangs de formule 1 overkocht, is eigenaar van Discovery Channel, zelf eigenaar van Eurosport, al sinds 1989 op de kabel maar sinds 2015 na het uitkopen van TF1 voor 100 procent een Amerikaans bedrijf.

Eurosport, al een tijdje bezig met het opkopen van sportrechten, heeft in ons land nog geen sportredactie. De Nederlandstalige feed komt uit Nederland, het Franstalige commentaar uit Frankrijk. In januari zond Eurosport nog de Afrika Cup uit, vanaf 2018 tot 2024 brengt het ook de Olympische Spelen in beeld.