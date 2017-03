Eurostadion: 'De N-VA uit zich als een anti-Brusselse partij'

Eerder deze week meldde Vlaams minister van Openbare Werken en Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat hij weigert de gronden te verkopen die cruciaal zijn voor de bouw van het Eurostadion op Parking C in Grimbergen. In de plannen voor het Eurostadion zijn ze noodzakelijk omdat de in- en uitritten van het geplande complex mekaar daar kruisen.

Weyts vindt dat beroepsprocedures opstarten zinloos is 'nu al de procedures doorlopen zijn en zowel Ruimte Vlaanderen als de gemeente Grimbergen zich negatief hebben uitgesproken.' Hij geeft aan dat van het oorspronkelijke project, een nationaal stadion dat ook voor het EK 2020 kan dienen, niks overblijft. Noch de Belgische voetbalbond noch RSC Anderlecht willen er spelen.

Bij Groen scoorde Weyts punten, terwijl Brussels minister Pascal Smet (SP.A) de weigering 'kinderachtig' vond. Stefan Cornelis, Brussels parlementslid voor Open VLD, is vernietigend voor Weyts en bij uitbreiding de hele N-VA. 'Het wordt steeds moeilijker om de echte positie van de N-VA in dit dossier verborgen te houden: de sabotage van een emblematisch dossier dat een boost kan geven aan het Belgisch voetbal, de Vlaamse stadionbouw en de internationale uitstraling van het land, Brussel en de metropolitane regio.'

Drugsgeweld en ebola

'Tot voor kort zei minister Weyts zei tot eergisteren dat hij pas over de verkoop van enkele Vlaamse lapjes grond zou beslissen 'na' een beslissing over een bouwvergunning Dat is blijkbaar veranderd, nu blijkt dat de bouwvergunning er mogelijk toch zou komen nu de soap over de 'buurtweg' stilaan ten einde loopt', zegt Cornelis, doelend op de stemming die de Grimbergse gemeenteraad uitvoerde voor de afschaffing van de buurtweg. 'Weyts beweert nu zelfs dat het in beroep gaan tegen de negatieve beslissing door de gemeente Grimbergen niet meer hoeft.'

'Daarenboven heeft minister Weyts altijd verklaard dat hij - om elke schijn van vooringenomenheid te vermijden - zijn administratie zou volgen met betrekking tot de verkoop van de stukjes grond. Ook die belofte lapt de minister nu aan zijn laars', fulmineert Cornelis. Hij wijst er ook op dat de onafhankelijke studie op vraag van Ghelamco uitwijst dat het plan B van de N-VA, een renovatie van het Koning Boudewijnstadion, de belastingbetaler 300 tot 400 miljoen euro zou kosten, zonder overstapparking. 'In dat geval kan de grindbak van parking C er nog eens 50 jaar als spookparking bijliggen, met als belangrijkste argument dat er een ongebruikte buurtweg onder loopt', aldus Cornelis. De liberaal zet België zelfs in het rijtje van Colombia, Libië en Marokko, die om verschillende redenen de organisatie van een groot toernooi door hun vingers zagen glippen.

'Drugsgeweld, revoluties, ebola en... een al 50 jaar ongebruikte buurtweg zijn dus de mogelijke redenen om als gastland niet in te kunnen staan voor de organisatie van een internationaal voetbaltornooi...', besluit hij.