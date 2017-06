Eurostadion: deputatie Vlaams-Brabant weigert milieuvergunning uit vrees verkeersinfarct

In een mededeling stelt de deputatie te vrezen dat het extra verkeer dat het Eurostadion zal aantrekken, 'een verkeersinfarct zal veroorzaken dat de draagkracht van deze omgeving overschrijdt en het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse ring zal verergeren. Bovendien zorgt het toegenomen verkeer ook voor een stijging van de luchtverontreiniging. De uitstoot van gassen zal toenemen met 3 tot 5 procent. De uitstoot van stikstof zal toenemen met 11 ton per jaar', aldus gedeputeerde Tie Roefs (Groen), bevoegd voor milieu en duurzaamheid.

Volgens Tom Dehaene (CD&V), als gedeputeerde bevoegd voor mobiliteit, 'zijn er momenteel onvoldoende garanties voor de uitvoering van flankerende maatregelen ter verbetering van de mobiliteit, zoals de optimalisering van de Brusselse ring en de ontsluiting van de site via noodzakelijke fiets- en openbaar vervoersinfrastructuur'.

Enkel de opmaak en uitvoering van een mobiliteitsconvenant tussen de Vlaamse overheid en de projectontwikkeling zou hiervoor een oplossing kunnen bieden.

Eerder weigerde de gemeente Grimbergen ook al een bouwvergunning toe te kennen, een beslissing waartegen Ghelamco beroep aantekende.

Tegenslag

Het is de zoveelste tegenslag voor het dossier, waarvan het week na week duidelijker lijkt te worden dat het ten dode opgeschreven is, alleen al omdat er een mirakel nodig lijkt om het stadion nog tijdig gebouwd te krijgen voor Euro 2020. Gisteren nog trok de Belgische Voetbalbond (KBVB) aan de alarmbel, omdat volgens de afspraken het stadion in Brussel gebouwd moet worden, terwijl de voorziene bouwgrond in Grimbergen ligt.

