Evenaart Anderlecht rampstart van 1998?

Het lijkt van kwaad naar erger te gaan met RSC Anderlecht. Met een gelijkspel op AA Gent (0-0) is op zich niets mis, maar Paars-wit maakte in de Ghelamco Arena nooit echt aanspraak op een overwinning en voetbalde amper kansen bijeen. De Brusselaars konden dit seizoen nog maar één keer winnen, en dat is al geleden van de tweede speeldag tegen KV Oostende, dat nog steeds puntenloos laatste staat. Anderlecht opende de competitie met een gelijkspel (0-0) tegen Antwerp en ging onderuit in Charleroi (2-0) en thuis tegen STVV (2-3).

