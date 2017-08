Ex-bondscoach Mexico: 'Ochoa bezit de kwaliteiten om hoger te mikken'

S/VM: Wat denkt u van Ochoas beslissing om zijn carrière voort te zetten bij Standard?

MANUEL LAPUENTE: Een uitstekende keuze voor beide partijen. Voor Memo is het belangrijk om in Europa te blijven. Hij tekende bij een club met een geschiedenis en waar er druk van het publiek heerst. Standard van zijn kant trok een goeie keeper aan. Ik ken hem sinds zijn jonge jaren, hij moet niet onderdoen voor de besten.

S/VM: Waarom heeft er dan nog nooit een grote Europese club in hem geïnvesteerd?

LAPUENTE: Ochoa is het probleem niet. Dat de topclubs hem niet inlijven, is hun probleem. Real Madrid bijvoorbeeld heeft durven te investeren in de Costa Ricaan Keylor Navas en dat heeft heel goed gewerkt. Memo bezit de kwaliteiten om hoger te mikken.

S/VM: Wat herinnert u zich van de jonge Ochoa?

LAPUENTE: Het moment dat ik besliste om hem titularis te maken, terwijl de vorige trainer hem naar de bank verbannen had. Toen ik aankwam (in 2006, nvdr), was de titularis in de goal een Argentijn, net als mijn keeperstrainer. Maar ik zag Memo trainen, en hij maakte grote indruk. Ik heb toen de keeperstrainer gevraagd of Memo klaar was om in de basis te staan. Die zei: 'Hij is klaar.' Ik heb gezegd: 'Ben je zeker? Want je zet je job op het spel.' Zijn antwoord: 'Ik heb niet de minste twijfel.'

Vanaf zijn eerste match onder mijn leiding heeft Ochoa bewezen dat hij de onbetwiste titularis moest zijn. Hoewel América een club is met veel media-aandacht, ging hij op een heel serene manier met de druk om. Alsof hij al 35 was.

S/VM: Zijn kwaliteiten en gebreken volgens u?

LAPUENTE: Niet heel goed met de voet, maar wel verbeterd sinds het begin. Memos interventies in de lucht zijn ook niet zijn allersterkste punt, maar zijn lenigheid is indrukwekkend, en vooral weet hij zich goed op te stellen, de belangrijkste kwaliteit voor een doelman. Memo heeft spectaculaire reflexen, maar de aandacht naar zich toehalen interesseert hem niet, efficiëntie is altijd zijn prioriteit.

