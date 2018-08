Ex-coach over Club-aanwinst Groeneveld: 'Nog lastiger voor een tegenstander dan Limbombe'

Remco Oversier, de technisch directeur van Groenevelds ex-club NEC, is vol lof: 'Toen ik net in dienst was bij NEC en hem bezig zag, wist ik: dat is er eentje die binnen drie jaar het Nederlands elftal haalt. Hij is echt goed, hé! Als je hem zonder bal de diepte in stuurt, is hij niet uitzonderlijk snel, maar aan de bal is hij dreigend, explosief en hij kan zowel binnendoor als buitenom. Een geweldig talent. Zijn traptechniek is fenomenaal. Die jongen heeft zoveel potentie... Je zou al zijn goals eens moeten ontleden: allemaal verschillende types. Ik heb rechtsachters letterlijk zien omvallen, omdat ze het niet meer wisten. Aanvallend gaat hij heel snel. Dat hij bij PSV niet doorbrak, had te maken met een slepende blessure, daardoor verdween hij uit beeld.'

Adrie Bogers (ex-KV Mechelen) was vorig seizoen een tijdje zijn hoofdcoach en later weer de assistent-trainer. Bogers: 'Wij speelden in een 4-3-3, met hem links voorin en in zijn rug een linksachter én twee verdedigende middenvelders, waarbij eentje ook de ruimte in zijn rug in de gaten hield. In Brugge is hij een van de vijf achterin. Dat is toch weer anders, maar Brugge is toch wel vaak de bovenliggende partij. Dan komt zijn kwaliteit aan de bal wel tot zijn recht.'

Oversier: 'Die aanpassing zal zeker lukken, want hij zal van verder kunnen komen en nóg meer tijd krijgen om te dribbelen. Fysiek heeft hij voldoende volume en hij beseft ook: wil hij het Nederlands elftal halen, dan zal de omschakeling er moeten komen. Arnaut is een fantastische prof, de eerste in het krachthonk, de laatste eruit. Toen hij op een gegeven moment geblesseerd raakte, ging hij in Antwerpen revalideren bij Lieven Maesschalck. Wel, hij keerde twee keer zo breed terug.'

Daarom ook de keuze voor België, beaamt Bogers: 'Ik ken België wel een beetje en daarom heeft Arnaut me bevraagd over wat hem hier te wachten zou staan. In België worden andere dingen gevraagd dan in Nederland, wat hem, denk ik, een completere speler zal maken. Alleen zal het voor hem wel aanpoten worden, maar dat weet hij. Bij ons moet het vaak nog steeds op de mooie manier, terwijl het Belgische voetbal voor mij toch realistischer is. Uiteindelijk gaat het om de punten en het resultaat. Daar kunnen wij van België en Duitsland leren.'

Is hij vergelijkbaar met Limbombe? Adrie Bogers: 'Limbombe vertrekt meer vanuit zijn snelheid en opportunisme, Arnaut is iemand die de tegenstander uit kan spelen met een schaarbeweging en een dribbel, wisselen van binnen en buiten. Ik denk dat hij net iets anders is qua uitvoering. Meer onberekenbaar, verrassender en lastiger voor een tegenstander. Met die nuance: het blijft een jonge speler die op dit moment op een veel hoger niveau speelt dan hij ooit heeft gedaan. Een creatieve speler bovendien, je weet dat er dan ook een dip komt. Dat weet hij zelf ook. Ik heb hem in de Supercup tegen Standard gezien, en heb hem al gezegd: 'Je hebt daar een lijn ingezet, probeer die vol te houden, maar ongetwijfeld zullen er wel een paar hobbels in komen. Dat is niet meer dan normaal.' Dat is het verschil tussen ervaren spelers en jongens die net komen kijken. Limbombe heeft met NEC in de Eredivisie gespeeld en wat meer ervaring opgedaan. Die stond misschien een klein stukje verder op het moment dat hij bij Brugge binnen kwam.'