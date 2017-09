Ex-coach over Robert Beric: 'Hij voetbalt nooit op spaarstand'

Saint-Etienne betaalde in 2015 zes miljoen euro voor Robert Beric, op dat moment de duurste inkomende transfer van Les Verts. Sport/Voetbalmagazine polste bij zijn ex-coach Christophe Galtier naar een profielomschrijving.

'Ik ging uit van twee spelers op de flanken en een nummer 10 die zich in de buurt van Beric moest ophouden. Je moet hem inderdaad voeden met centers, maar ik zou hem tekortdoen door te zeggen dat hij een typische speler is voor de grote rechthoek. Je mag hem gerust in het spel betrekken want hij heeft een degelijke balbehandeling en trekt zijn plan op de korte ruimte. Twee seizoenen heb ik met hem gewerkt en ik heb het gevoel dat we de echte Beric niet gezien hebben. Hij maakte zich wel ongemeen geliefd bij het publiek omdat hij niet op een inspanning keek. Hem kon je niet verdenken dat hij op spaarstand voetbalde.'

Olivier Giroud

Het beeld dat in Frankrijk van Beric blijft hangen is ook dat van een grote aanvaller (1m88) die altijd goed positie kiest in de box en de verfijnde zaken aan anderen overlaat. Spelers die met Beric in Slovenië gevoetbald hebben, omschrijven hun landgenoot als een type Olivier Giroud: sterk in het afschermen van de bal, behendig in de zestien en in een begenadigde dag in staat om een verbluffend doelpunt te maken.

Bij Saint-Etienne moest de nieuwe trainer Oscar García hem echter niet meer. 'Beric wilde niets liever dan bij Saint-Etienne blijven, maar hij was pas derde keus', weet Didier Bigard van de regionale krant Le Progrès. 'Hij paste ook niet in het stramien van Garcia, die in tegenstelling tot zijn voorganger Galtier niet zo'n fan is van voorzetten droppen richting de diepe spits. Het management van de club gelooft wél nog in hem. '

'Ik zou hem dus niet meteen willen omschrijven als een flop. Zijn start was behoorlijk, maar zijn blessure heeft alles kapotgemaakt. Dat hij geveld werd op het veld van aartsrivaal Lyon maakt het nog erger. Als hij het goed doet bij Anderlecht, dan komt Saint-Etienne sowieso als winnaar uit deze transactie. Of ze recupereren een voetballer die opnieuw met vertrouwen speelt. Of ze verkopen hem aan een ander tarief dan wat Anderlecht bood.'