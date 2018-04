Ex-makelaar: 'Mogi Bayat heeft voor een Trumpisering van het vak gezorgd'

Nenad Petrovic: 'In dit land word je geconfronteerd met een almachtige makelaar, Mogi Bayat. Bayat heeft voor een Trumpisering van het vak gezorgd. Kijk naar zijn tweets, die vaak een verheerlijking zijn van zichzelf.

Delen Als speler ben je vaak verplicht om rechtstreeks of onrechtstreeks te werken met Mogi Bayat. Clubbestuurders dwingen je daar immers toe.

'Als speler ben je vaak verplicht om rechtstreeks of onrechtstreeks te werken met Mogi Bayat. Clubbestuurders dwingen je daar immers toe. Ik geef je een opmerkelijk voorbeeld: toen Patrick De Koster de transfer van Idrissa Sylla van Zulte Waregem naar Anderlecht regelde, kon hij niet anders dan langs Bayat te passeren en zijn commissie met hem delen. De Koster is bekwaam om de belangen van Kevin De Bruyne te behartigen, maar niet bekwaam genoeg om zich alleen over Sylla te bekommeren? Komaan, zeg.

Belangenconflicten

'Voortdurend krijg je te maken met belangenconflicten. Matthew Benham, de eigenaar van Brentford, vertelde me over Bayat. Hij was gechoqueerd. Bij Anderlecht haalde hij Maxime Colin en Benham legde me uit hoe die transfer in zijn werk ging. Bayat was om te beginnen al heel veeleisend wat de salariseisen van de speler betrof. We kwamen toch tot een akkoord en toen ik daarop zei dat ik Anderlecht zou contacteren, antwoordde hij doodleuk: "Dat is niet nodig, want ik heb een mandaat van de club."

'In drie seconden tijd veranderde hij van petje. Spelersmakelaar zijn en tegelijkertijd gemandateerd door de club die de speler verkoopt, is ondenkbaar in Engeland. Dan word je door de FA meteen teruggefloten en aan de kant geschoven. Bayat pakte dus langs beide kanten commissie.

'Er is een rechtstreekse lijn tussen Charleroi, Anderlecht en Gent, en Bayat is betrokken bij alle transfers, inkomende en uitgaande. Zijn banden met Bayat kostten Dirk Degraen zijn kop bij Genk. Heel die club heeft tijd nodig gehad om dat circus te boven te komen.

Delen Er is een rechtstreekse lijn tussen Charleroi, Anderlecht en Gent, en Bayat is betrokken bij alle transfers, inkomende en uitgaande

'Er gebeuren onwaarschijnlijke transfers en er circuleren bedragen die niemand kan begrijpen. Bij veel clubs is de naam van de makelaar belangrijker dan de kwaliteit van de speler. De aankoopoptie voor Kenny Saief bedraagt naar verluidt tussen drie en vier miljoen. Voor een speler die op de bank zat bij AA Gent! Ryota Morioka kost meer dan drie miljoen.

'David Pollet is nog zo'n typisch voorbeeld van de lijn tussen Charleroi, Anderlecht en Gent. En Genk telde een dikke twee miljoen neer voor Sébastien Dewaest omdat Anderlecht Kara had gekocht voor vier miljoen. Wie was de grote winnaar van die transfer? Charleroi, dat in normale omstandigheden nooit zoveel geld zou gekregen hebben voor Dewaest.

'Had Hamdi Harbaoui een kans gekregen om bij Anderlecht te tekenen, mocht hij met een andere makelaar gewerkt hebben dan Bayat? Hij is een heel goede speler, maar niet voor een topclub, zoals Jérémy Perbet, zoals destijds Cédric Roussel.

'Sven Kums is een vriendelijke jongen, maar 6 miljoen? En nu zit Anderlecht met waarschijnlijk de zwakste ploeg sinds de periode van Gaston Taument en Dan Petersen op het einde van de jaren 90.

Delen Niemand geeft drie miljoen euro voor een huis dat drie keer minder waard is. In het Belgische voetbal gebeurt dat wel

'Niemand geeft drie miljoen euro voor een huis dat drie keer minder waard is. In het Belgische voetbal gebeurt dat wel. Op het terrein kan je dat gebrek aan kwaliteit niet verdoezelen. Wat stelt Anderlecht nog voor tegenwoordig? Op het veld worden ze belachelijk gemaakt. Mocht dat gebeuren met een goed gevulde bankrekening, dan zou je ze nog voor gierigaards kunnen aanzien. Maar ze hebben 40 miljoen schuld, spelen in een verouderd stadion en beschikken over incompetente voetballers.

'Gelukkig zou alles moeten veranderen met de komst van Marc Coucke. Dat zal een revolutie teweegbrengen in het Belgische voetbal. Het precaire evenwicht met Anderlecht in de hoofdrol zal overhoop gegooid worden. Coucke is zoals Bart Verhaeghe: zij trekken zich niets aan van de naam van de makelaar.

'Coucke is een briljante kerel. Hij hangt de clown uit, maar hij is geen clown. Hij feest graag, maar hij kan rekenen, zelfs wanneer hij feest. Hij zegt dat hij met alle makelaars wil werken, dat is een intelligente uitspraak.

'De nieuwe voorzitter van Anderlecht beseft dat de helft van zijn ploeg en zijn trainer toebehoren aan Bayat, en hij wil geen grote clash aangaan. Maar ik ben ervan overtuigd dat zijn komst en die van Luc Devroe de kaarten anders zullen schudden.'