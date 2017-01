Ex-Rode Duivel Stein Huysegems (34) geniet van zijn job als postbode

Stein Huysegems voetbalde twee seizoenen voor Wellington Phoenix, in de Australische A-League. Wanneer hij in 2014 terugkeert naar België, gaat Huysegems op zoek naar een nieuwe club. 'Maar als je in Australië gevoetbald hebt, denken clubs dat je niet meer over dezelfde kwaliteiten beschikt als voorheen. Ik moest mijn vizier noodgedwongen richten op ploegen uit lagere reeksen en tekende een tweejarig contract als semiprof bij Dessel Sport', vertelt de aanvaller in Sport/Voetbalmagazine.

Hij was niet langer profvoetballer, dus moest hij op zoek naar een baan. Hij koos uiteindelijk voor een job als postbode. 'Om vier uur sta ik op en een uurtje later begint mijn werkdag. Eerst verdeel ik de kranten, dan sorteer ik de post en tot slot breng ik die met mijn mobilet rond. Je komt met veel mensen in contact en dat vind ik heel leuk.'

Soms vragen de mensen of hij binnenkomt om een glas te drinken, maar hij riskeert het liever niet om op het einde van de dag stomdronken te zijn zoals de postbode in Bienvenue chez les Ch'tis. 'Ik beperk me tot een colaatje als de mensen me iets aanbieden.' (lacht) De toon waarop hij spreekt, verraadt hoe graag hij zijn job doet. Om twee uur zit zijn dagtaak erop en kan hij de namiddag doorbrengen met zijn kinderen. 'Op dat vlak is er weinig verschil met mijn leven als profvoetballer, behalve dat ik nu veel vroeger moet opstaan', grijnst de ex-Rode Duivel.

Jaloezie bij de tegenstand

Na twee seizoenen waarin hij geteisterd wordt door blessures neemt hij afscheid van Dessel Sport en het voetbal op semiprofessionele basis. Maar tijd om zijn voetbalschoenen definitief aan de haak te hangen, is het nog niet, vindt Huysegems. Sinds deze zomer voetbalt hij in eerste provinciale Antwerpen bij FC Berlaar-Heikant. 'In deze ploeg kan ik ook weer als diepste spits voetballen, terwijl mijn trainers me in mijn laatste seizoenen in de hoogste klasse geregeld op de flank uitspeelden.'

Als 'de gewezen profvoetballer en Rode Duivel Stein Huysegems' kan het niet anders dan dat hij jaloezie opwekt bij sommige tegenstanders. Af en toe wordt hij dan ook hard aangepakt, maar Huysegems ligt niet meer wakker van een toekomst in het voetbal. 'Na elk seizoen maak ik de balans op en beslis ik of ik nog blijf voetballen of niet. Eén ding staat vast: ik keer niet terug naar het profvoetbal en ik zie me ook absoluut geen trainer worden. Trouwens, tegenwoordig ben ik meer geïnteresseerd in wielrennen.' En in zijn mobilet, natuurlijk.

