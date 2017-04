Excel Mouscron krijgt geen licentie voor volgend seizoen

Daardoor zakken de Henegouwers volgend seizoen naar de amateurreeksen (2A) en blijft Westerlo (normaal gezien) in 1A.

Aanvechten

Excel Mouscron liet meteen weten dat het de beslissing aanvecht voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS).

Ook vorig jaar moest Mouscron, na een gezamenlijke klacht van de toenmalige degradant OH Leuven, STVV en Westerlo, zijn licentie behalen via het BAS. Het drietal claimde toen dat de Henegouwse club bestuurd werd door een groep spelersmakelaars en tekende beroep aan tegen het negatieve advies van de Licentiecommissie. In 2015 waren het SK Lierse en Cercle Brugge die in beroep gegaan waren tegen de beslissing van de Licentiecommissie om Mouscron een proflicentie toe te kennen. Ook toen gaf het BAS goed nieuws aan 'les Hurlus'.

Reactie Mouscron

'Moeskroen is in orde met alle licentievoorwaarden en vindt dat de Licentiecommissie het nieuwe reglement verkeerd toepast,' luidt de reactie van de club. 'Daarom is de club ervan overtuigd dat het BAS de licentie voor het seizoen 2017-2018 wel zel toekennen. Moeskroen hoopt dat de beslissing zo snel mogelijk genomen wordt'.

'De directie was voorbereid op zo'n scenario. Het is immers het derde jaar op rij dat men Moeskroen probeert te weren uit de hoogste voetbalklasse. Nochtans is de deelname van Moeskroen aan 1A gerechtvaardigd op basis van het administratieve en sportieve beleid. We hebben een financieel gezond dossier voorgesteld.'

Klacht

Excel Mouscron kon zich op de valreep handhaven in de hoogste voetbalklasse (1A), ten koste van Westerlo. De Kempenaars dienden eerder al, dus vóór de beslissing van de Licentiecommissie, klacht in na de opmerkelijke zege van Mouscron op KV Kortrijk (0-2) op de laatste speeldag van de reguliere competitie, waardoor Mouscron in extremis nog over Westerlo wipte.

In de jongste editie van Sport/Voetbalmagazine, die vandaag in de winkel ligt, had woordvoerder Nicolas Cornu nog gezegd zich over beide zaken geen zorgen te maken . 'Wat betreft de licentie hebben we nog een paar aanvullende documenten moeten invullen. Daarom kregen we de licentie nog niet. Intussen is alles opgestuurd'.

Over de klacht van Westerlo hoorde Excel Mouscron niets meer. Of het op zijn beurt klacht tegen de Kempische club indient? 'Dat hangt af van de uitspraak van de KBVB', aldus Cornu. (lees meer)

Wordt dus sowieso vervolgd.