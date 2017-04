Excel Mouscron maakt zich geen zorgen

Het wordt een kwalijke gewoonte: elk jaar kent Excel Mouscron zijn licentieperikelen. En wanneer het dan toch zijn licentie krijgt, vecht de ploeg die wel degradeerde, die beslissing aan. Dit seizoen is het niet anders. Terwijl dertien eersteklasseclubs meteen hun licentie kregen, kent Excel vandaag/woensdag het verdict van de licentiecommissie. Westerlo heeft die beslissing niet afgewacht om klacht in te dienen na de opmerkelijke zege van Excel Mouscron op Kortrijk.

Op Le Cannonier maken ze zich geen zorgen, niet om de ene zaak (het uitblijven van de licentie) en niet om de klacht van Westerlo. 'Wat betreft de licentie hebben we nog een paar aanvullende documenten moeten invullen. Daarom kregen we de licentie nog niet. Intussen is alles opgestuurd', maakt woordvoerder Nicolas Cornu zich sterk in een goede afloop. Over de klacht van Westerlo hoorde Excel Mouscron niets meer. Of het op zijn beurt klacht tegen de Kempische club indient? 'Dat hangt af van de uitspraak van de KBVB', zegt Cornu.

Op sportief vlak wil Mircea Rednic een jaar langer blijven als hij voldoende garanties krijgt dat hij niet nog eens zo'n stresserend seizoen gaat beleven. Dat na de contractverlengingen van Mergim Vojvoda en Mickaël Tirpan ook de optie op Jérémy Huyghebaert gelicht werd, is een positief signaal, maar nog onvoldoende. Rednic wil een kern met achttien evenwaardige spelers, terwijl de meeste spelers einde contract zijn of op leenbasis op Le Cannonier voetballen.

Op het veld is na de miraculeuze redding de pudding in elkaar gezakt, met een nul op zes. Ook in de tribunes is het armoe troef. Nadat er 2000 man meetrok naar Kortrijk oogden de tribunes zaterdag tegen Eupen akelig leeg. De club organiseerde twee enquêtes tegelijk over wat de supporter dwarszit: één bij iedereen die dit seizoen minstens één thuiswedstrijd bijwoonde, en één bij wie geen thuismatch bijwoonde. Tot afgelopen weekend was er tijd om te reageren. In Moeskroen zijn ze benieuwd naar de antwoorden.

