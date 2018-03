Exit Vanden Stock: Anderlecht kleurt een beetje minder Brussels

Vrijdagmorgen om half elf was de Bacardibar in Tribune 2 van het Constant Vanden Stockstadion al goed gevuld, al werd er meer koffie gedronken dan drankjes die je in een bar met deze naam zou verwachten. Het was een ontspannen, bij momenten emotionele Roger Vanden Stock die zijn gasten, de Belgische pers, ontving. Met die Belgische pers had hij vooral contact tijdens de talrijke Europese verplaatsingen, bij het traditionele persdiner, één van de weinige keren waarop Belgische journalisten nog eens een das droegen. Ten tijde van Rogers vader gaf die dikwijls al een hint over wat er in het buitenland qua dresscode van de pers verwacht werd, door in de geschenkendoos een das van Pierre Cardin te stoppen.

...