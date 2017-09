Filip De Wilde over doelmannenkwestie bij Anderlecht: 'Davy Roef is een beetje zoals ik'

Wie is volgens de voormalige nationale nummer één de beste keeper van Anderlecht: Matz Sels, Frank Boeckx of Davy Roef, die nu aan Waasland-Beveren werd uitgeleend?

'Ik ben blij dat ik me daar niet moet over buigen', reageert Filip De Wilde in Sport/Voetbalmagazine. Roef kende ik nog als jonge doelman bij Anderlecht, later werkte ik met hem bij de nationale beloften. Toen ik met hem sprak, zat hij met zijn hoofd nog in Spanje, en zijn we heel intensief de markt gaan afspeuren naar een andere oplossing omdat het er toen met betrekking tot Roef hopeloos uitzag. Ik heb toen ook even aan Mile Svilar gedacht, maar wij kunnen geen twee miljoen geven voor een speler van zestien jaar, ook omdat de jongen zelf meteen veel hoger mikte. Ik hoop dat hij geen trede overslaat op zijn weg naar boven, maar op basis van zijn talent en omdat hij op jonge leeftijd al zo rijp is had ik het wel aangedurfd met hem. Toen de markt sloot, bleek Roef plots toch nog haalbaar. Zijn komst past volledig in de visie van een club die graag met jong Belgisch talent aan de slag gaat en daarom ook Ryan Mmaee en Tuur Dierckx haalde.'

'Het is voor allebei een win-winsituatie', vindt de sportief raadgever van de Waaslanders over de uitleenbeurt van Roef. 'Ik denk niet dat Davy's toekomst zich in Beveren bevindt, maar zijn aanwezigheid geeft ons de tijd om straks een goeie doelman te vinden. Voor hem is het dan weer goed om wekelijks te spelen. Vorig seizoen heeft mentaal geen diepe sporen nagelaten bij hem. Davy is niet iemand die twijfelt. Hij is introvert, maar heeft wel een sterke persoonlijkheid. Hij weet wat hij kan en wat hij wil. Een beetje zoals ik, dat klopt.'

'Ik vond niet dat hij te vroeg in doel kwam bij Anderlecht, wel te onverwacht. Het jaar daarvoor stond hij nog helemaal in de schaduw van Silvio Proto. Ineens moest Davy dan in doel, met een nieuwe coach die een meer imponerende en flamboyante doelman wilde. Voor René Weilerhad Roef niet het juiste profiel als doelman. Davy was niet op het juiste moment op de goede plaats. Dat had niets te maken met zijn leeftijd. Als hij het dit jaar goed doet, heeft hij goeie papieren om volgend jaar weer op een hoger niveau te keepen.'