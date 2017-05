Foket: 'Eerlijk gezegd begrijp ik al die commotie rond mijn contract niet zo goed'

"Mijn contract loopt nog tot 2018 en ik koos ervoor om niet bij te tekenen tot 2019", zegt Foket rechtuit. "Eerlijk gezegd begrijp ik al die commotie daarrond niet zo goed. Ik trek er mij ook niet al te veel van aan. Het voorstel ligt er nog altijd, dus ik kan ook nog bij AA Gent blijven. Ik wil ook niks liever dan dat de club een heel goede prijs krijgt voor mij. We streven allebei naar zekerheid."

"Het is toch ook niet verkeerd open te staan voor een sportief en financieel voorstel? Voor Sven Kums en Laurent Depoitre was het een geval van nu of nooit, die trein zou op hun leeftijd maar één keer passeren. Bij mij is dat niet het geval. In principe heb ik meer tijd. Verschillende criteria dienen te kloppen: de trainer moet je graag hebben, het spelsysteem en de competitie op je lijf geschreven zijn, de kwaliteit van de spelersgroep moet hoog zijn. Eenmaal die puzzel past, kan het werken. Dennis Praet vond wel zijn draai bij Sampdoria, ook al moest hij het wat tijd gunnen. Je moet altijd overtuigd zijn van je eigen mogelijkheden."

In tegenstelling tot velen droomt Foket niét van de Premier League. "Mijn voorkeur gaat uit naar Duitsland of Italië," zegt hij, "daar sluit mijn profiel het best bij aan. Ik ben een goede loper, maar nu ook niet de meeste fysieke speler. Net als Thomas Meunier dweil ik graag de flank af. Het liefst opteer ik voor een team dat aanvallend voor de dag komt en de bal heeft. Het meest uitdagende, is je eigen limieten te kunnen aftasten. Als ik de kans krijg en ik zie het zitten, waarom eens niet proberen?"