Francky Dury: 'Het is toch normaal dat de Belgische bondscoach matchen bijwoont in België?'

Dury was genomineerd voor de Trofee Raymond Goethals, net als Felice Mazzu. Maar uiteindelijk ging Michel Preud'homme met de prijs lopen. De coach van Zulte Waregem heeft daar geen probleem mee. Dury: 'Preud'homme is een verdiende winnaar. Hij heeft de titel naar Brugge gebracht. Hij heeft waarden waarvan Goethals hield: engagement, grinta, de identiteit die hij aan Club gegeven heeft sinds hij er werkt. En de jury is ook niet om het even wie. Er zitten oud-trainers in, zij weten waarover ze spreken. Ik denk dat ik mag zeggen dat ik goed werk lever in Waregem, Mazzu doet dat ook in Charleroi, en zo zijn er nog. Ik denk aan Hein Vanhaezebrouck, Yves Vanderhaeghe, maar ook aan een meer verrassende naam: Jordi Condom. Wat die doet met Eupen, is mooi.'

Roberto Martinez

Belgisch Bondscoach Roberto Martínez ziet veel matchen in België en is geïnteresseerd in spelers van onze competitie. Hij selecteert ze zelfs. Heeft de bond alleen al daarom de best mogelijke keuze gemaakt als vervanger voor Wilmots? Dury nuanceert: 'Dat de coach van de Belgische ploeg competitiematchen in België bijwoont, is toch normaal, niet? Men mag ook niet vergeten dat Marc Wilmots eveneens heel aanwezig was in onze stadions. Alleen was dat al zo'n gewoonte geworden dat het onopgemerkt bleef. Sinds Martínez er is, zijn de camera's op hem gericht. Of zoals de uitdrukking luidt: nieuwe messen snijden altijd goed...'

(Pierre Danvoye)

