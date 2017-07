Frank Acheampong, 'Mister Europe', trekt naar Azië

De aalvlugge linkerflankspeler kwam in januari 2013 op huurbasis naar Anderlecht en in de zomer van dat jaar nam de club hem definitief over. De Ghanees werd tweemaal landskampioen met paars-wit: in 2014 en 2017. Hij scoorde 22 keer in 89 competitiewedstrijden. Op de clubwebsite wenst Anderlecht de speler veel succes toe.

In de Belgische competitie was hij niet altijd de eerste keus van RSCA-coach René Weiler, maar in de Europa League kreeg hij wel vaak een basisplaats. Met zijn belangrijke doelpunten in de Europese wedstrijden tegen Olympiakos, Apoel Nicosia en Zenit Sint-Petersburg werd hij bij de paars-witte aanhang omgedoopt tot Mister Europe.