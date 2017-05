Frutos: 'Teo is de meest complete spits die Anderlecht de jongste jaren had'

'Teo is heel sterk', beaamt Frutos. 'Hij is de meest complete spits die Anderlecht de jongste jaren had. Hij was vermoeid op het einde omdat hij op een bepaald moment, toen het collectief minder ging, heel veel op zich nam. Maar hij zal blijven scoren, overal waar hij speelt, want hij heeft de juiste ingesteldheid. Hij gaat soms als een gek tekeer: overal zet hij druk, hij gaat in duel en hij weegt op elke verdediging.'

Frutos praat vaak met de Poolse spits. 'Onlangs zei ik hem: 'Nu is het gedaan, je moet scoren.' Je kunt twee dingen doen. Je kunt jezelf geen druk opleggen, maar toen ik vroeger thuiskwam, nam ik mijn rekenmachientje en rekende ik uit hoeveel minuten ik nodig had om een doelpunt te maken. Ik had een bepaald aantal minuten in mijn hoofd en overschreed ik dat, dan was ik boos op mezelf. Nu was Teo boos op zichzelf.'

De assistent-trainer van Anderlecht vindt dat je een beetje gek moet zijn om een goede spits te worden. 'Ik herinner me een vriendschappelijke wedstrijd toen ik 22 jaar was. Ik won een duel tegen mijn rechtstreekse tegenstander, een verdediger natuurlijk. Die jongen bleef liggen en ik vroeg hem of alles oké was. Na de wedstrijd kwam een vriend van mij, ook een verdediger, naar me toe en vroeg: 'Wat deed je nu? Hoe vaak krijg jij geen schoppen van verdedigers? Je moet slimmer en gekker zijn dan wij. De dag dat je begrijpt dat je een klootzak moet zijn, word je pas een goede spits.' In mijn hele carrière heb ik nooit iemand met opzet een trap gegeven, maar ik ging in duel om respect af te dwingen. Dat doet Teo ook. Mijn vriend had gelijk: om een goede spits te zijn, moet je een klootzak zijn.'

Prijzen winnen

Opgroeien in een moeilijk milieu kan daarbij helpen, meent Frutos: 'Kijk naar Diego Costa. Hij was een interessante speler bij zijn debuut, maar hij slaagde er niet in om zijn kracht te halen uit de omgeving waaruit hij kwam. Hij is pas een echte topspits geworden onder de vleugels van Diego Simeone.'

Frutos verwijst in het interview ook naar Romelu Lukaku en Sergio Agüero, aan wiens zijde hij nog speelde. 'Ik was er honderd procent zeker van dat Lukaku het zou maken. Hij had de kwaliteiten én de juiste ingesteldheid. Hij was bereid om hard te werken. Bij Agüero was het net hetzelfde. Het enige wat die jongens interesseerde, waren hun statistieken en winnen, altijd maar winnen. Toen we in Manchester waren voor de wedstrijd tegen United is Agüero een koffie komen drinken in ons hotel. Ik vroeg hem wat hij vond van het voetbal in China. 'Dat laat me koud. Ik hou van de Premier League en ik wil vechten om prijzen te winnen', antwoordde hij. Toen Romelu enkele weken geleden langskwam in Neerpede, zei hij net hetzelfde: 'Ik wil prijzen winnen.' Het is leuk en gemakkelijk om een filmpje te bekijken van Dani Alves terwijl hij staat te dansen op zijn auto, maar je ziet niet hoeveel hij ervoor doet. Die kerel is een machine. Ik kijk naar het voetbal, niet naar het spektakel eromheen. Mooi voetbal, wat betekent dat? In mijn woordenboek staat dat niet. Voor mij telt alleen winnen.'

