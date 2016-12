G5 grijpen de macht binnen de Pro League

Sinds 2007 zit Ludwig Sneyers bij de Pro League, de verzameling profclubs uit 1A en sinds dit seizoen ook uit 1B. Vrijdag maakte hij, emotioneel geraakt, zijn bureau leeg. Officieel nam hij zelf ontslag, maar we moeten er niet schijnheilig rond doen: bij het ondertekenen van de scheiding werd zijn handje vastgehouden. De handdruk is wel een gouden, een jaarloon, zo'n 250.000 euro bruto. Voor het nieuws donderdag werd aangekondigd op de algemene vergadering wilden een paar mensen nog voor de COO in de bres s...