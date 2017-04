Geen EK voor de U19: 'We kunnen ons weinig verwijten'

Uiteindelijk brak de gelijkmaker die de U19 in de slotseconden tegen Italië slikten, hen zuur op. Na de moeizame zege tegen de Zweden (2-1) en het gelijkspel tegen Italië (1-1) moest dinsdag van Ierland worden gewonnen voor een plaats op het EK in Georgië. De jonge Duivels domineerden hun leeftijdsgenoten, maar konden een ongelukkige tussenkomst van Wout Faes in de eerste helft niet meer goedmaken (0-1).

Na goeie prestaties op het EK U17 en het WK in Chili volgde geen nieuwe eindronde voor deze generatie. Met titelverdediger Frankrijk is België het enige gastland dat zich niet plaatste. Gaan wel: Zweden, Bulgarije, Nederland, Engeland, Duitsland, Portugal en Tsjechië.

Franky Van der Elst maakte als assistent de campagne mee. 'We zijn ontgoocheld, maar ik denk dat we ons weinig konden verwijten. De eerste wedstrijd tegen de Zweden was nog de lastigste, met veel zenuwen. Veel ploegen hebben het moeilijk in hun eerste match op een toernooi. Ik vond de Zweden fysiek iets rijper dan de rest van de groep. Onze match tegen Italië was, op het slot na, perfect: mooie goal, gedomineerd, volwassen, controle. De derde match was er fysiek te veel aan. Ook de Ieren en de Italianen moesten wisselen met een spierletsel. Drie wedstrijden in vijf dagen is te zwaar. Wij hadden Matthias Verreth (PSV) ook al in de eerste match moeten sparen, omdat hij pas terug was na een spierletsel. Je zag dat de jongens op waren.'

Tijdens de negen dagen samen toonden de U19 zich voorbeeldig. Van der Elst: 'Twee keer bleek de zaak afmaken het probleem.'

Gaan we in de nabije toekomst velen van deze U19 in de A-ploegen zien? Van der Elst: 'Thibault De Smet en Louis Verstraete deden al eens mee met AA Gent. Jorn Vancamp speelde al eens Europees voor Anderlecht. De meesten gaan wel een carrière in eerste klasse maken, hun technisch niveau is heel goed. Alleen moeten ze nog stappen zetten. Niet vergeten: ze zijn pas 18. Je hebt er die, zoals Youri Tielemans of Kylian Mbappé op die leeftijd klaar zijn, maar dat zijn uitzonderingen.'