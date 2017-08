Geen gebrek aan talent, wel aan visie in de jeugdopleiding

Na de winst op KV Kortrijk onderstreepte Ivan Leko het tot twee keer toe. 'In de basis vandaag stonden zeven Belgen.' Bij de tegenstander kwamen er zes aan de aftrap. Het kan dus, presteren met veel Belgen, iets waar ze bij AA Gent recent nog over klaagden. Na het gelijkspel op KV Mechelen liet Michel Louwagie weten dat hij de verplichting om een aantal homegrown spelers (veelal Belgen) op het wedstrijdblad in te schrijven, wilde herzien.

