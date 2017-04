Geen geslaagd huwelijk: Belgische clubs op Engelse bodem

In de gehele clubhistorie konden de Brusselaars nog nooit een wedstrijd in Engeland winnen. Van de zestien keer dat Anderlecht het kanaal al overstak, keerde het slechts twee keer met een gelijkspel terug. De overige keren werd er verloren. Liverpool, Leeds, Southampton, Aston Villa, Nottingham Forrest en Chelsea waren altijd te sterk. Tegen Tottenham (1984) en Arsenal (2014) werd er gedrawd.

Balans op Old Trafford: 18 tegengoals

Manchester United was driemaal de tegenstander en telkens ook de winnaar. In z'n tweede Europese campagne (1957) ging paars-wit met 10-0 verliezen in het Noord-Westen van Engeland. Die spectaculaire score werd nadien met allerhande foto's vereeuwigd op de stadionmuur aan de Sir Bobby Charlton Stand. Aan het einde van de jaren zestig troffen beide clubs elkaar opnieuw. Anderlecht verloor weer op Old Trafford - Brian Kidd en Denis Law zorgden voor een 3-0 score - en kon die achterstand in de terugwedstrijd niet ombuigen.

In het millenniumjaar 2000 vernederden de Mancunians Anderlecht opnieuw. In de eerste groepsfase van de Champions League stuurde United de elf van trainer Aimé Anthuenis met 5-1 terug naar Brussel. Een maand later nam Tomasz Radzinski in het Astridpark wel wraak (2-1). Desondanks oogt de balans van Anderlecht op Old Trafford extreem negatief: in de drie nederlagen slikte het ook nog eens 18 (!) tegendoelpunten.

Slechts drie Belgische zeges

Paars-wit is niet de enige Belgische ploeg die met schaamrode kaken uit Engeland terugkeerde. In de voorbije 42 jaar slaagde er slechts één club in om over het kanaal een overwinning te boeken. Niet Anderlecht, Club Brugge of Standard, maar wel Zulte Waregem triomfeerde er. Drie seizoenen geleden bezorgden Thorgan Hazard en Junior Malanda een efficiënt Essevee de zege bij FA Cup-winnaar Wigan.

In totaal speelden Belgische clubs al 52 Europese wedstrijden in Engeland. Daarvan werden er 41 verloren, wat neerkomt op een bedroevend verliespercentage van ruim 80 procent. Slechts drie keer werd er gewonnen. Naast Zulte Waregem slaagden ook Antwerp en Lierse daarin. In de UEFA Cup van 1975 veegde the Great Old op de Bosuil de vloer aan met Aston Villa: 4-1. Twee weken later zette de Oostenrijkse aanvaller Karl Kodat ginder de kroon op het werk (0-1). In diezelfde competitie zorgde Lierse voor de grootste vaderlandse stunt op Engelse bodem. In de herfst van 1971 verloren de Pallieters thuis met 0-2 van Leeds United, maar op Elland Rolland werd die achterstand ruimschoots goedgemaakt met een riante 0-4 overwinning.

AA Gent en Lokeren als voorbeeld

Afgezien van het aanzienlijk aantal nederlagen in uitwedstrijden, werd een Europese kwalificatie toch al zes keer in een terugmatch op Engels grondgebied bewerkstelligd. Het meest recente voorbeeld voor Anderlecht is AA Gent, dat dit seizoen in de zestiende finales van de Europa League tweemaal ging scoren op bezoek bij Tottenham. Dankzij de 1-0 zege in de heenwedstrijd in de Ghelamco Arena volstond de 2-2 in Londen voor de kwalificatie.

In het recente verleden stuntte ook Sporting Lokeren tegen een Engelse club. Twee jaar geleden versloegen de Waaslanders thuis Hull City (1-0). Een week nadien scoorde Jordan Remacle een levensbelangrijk uitdoelpunt, waardoor Lokeren zich voor het eerst in de geschiedenis voor de poulefase van een Europees tornooi kwalificeerde. Naast Antwerp, Lierse, AA Gent en Lokeren overleefde ook Anderlecht toch al tweemaal een trip naar Engeland. Toeval of niet: die twee keer haalde paars-wit ook de finale (Jaarbeursstedenbeker in 1970 en Europacup II in 1977).