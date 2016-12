Geens wil matchfixing aanpakken: 'Opnieuw naar een zuivere sportbeleving'

Justitieminister Koen Geens ondertekende een intentieverklaring voor de oprichting van een nationaal platform voor een multidisciplinaire aanpak rond wedstrijdvervalsing. Naast de federale overheid en de gemeenschappen werken ook het parket, de federale politie, de kansspelcommissie, de Nationale Loterij en enkele belangrijke sportfederaties zoals de Koninklijke Belgische Voetbalbond en BOIC mee. Samen willen ze wedstrijdvervalsing preventief en repressief aanpakken.

Vorige maand wees een onderzoek van de wereldwijde spelersvakbond FIFPro nog uit dat gemiddeld één speler per elftal weet van matchfixing. Ook in België kwamen een aantal spelers in opspraak, waaronder Olivier Deschacht van Anderlecht. Hij zou gegokt hebben op een match waarin hij zelf meespeelde en die Anderlecht verloor.

Matchfixing, het manipuleren van sportwedstrijden, ondermijnt de integriteit in de sport en kan in verschillende vormen - al dan niet gokgerelateerd - voorkomen. Zo worden sporters soms omgekocht of afgedreigd om hun prestatie te manipuleren. Andere sporters manipuleren zelf een wedstrijd voor eigen gewin, door bijvoorbeeld op hun eigen wedstrijd te gokken.

Het platform komt er op vraag van Europa. Het platform wil ervoor zorgen dat alle partners goed geïnformeerd zijn, zodat meer signalen tijdig bij de juiste instanties terechtkomen. 'Het is tijd dat er klaarheid komt in alle instrumenten en dat samen wordt gewerkt naar een eenduidig beleid voor de aanpak van dit nieuwe fenomeen. Zowel op preventief- als op repressief vlak', zegt Geens. 'Met de oprichting van dit platform met de verschillende niveaus streven we opnieuw naar een zuivere en faire sportbeleving. Een nauwe samenwerking is nodig om het vertrouwen in de sport te herstellen en misbruik eruit te halen.'