Geert De Vlieger: 'Leko praatte in de kleedkamer al over tactiek'

'Ik vond het verrassend dat Club voor een onervaren en heel ander type trainer koos', zegt Geert De Vlieger in Sport/Voetbalmagazine. 'Wel had ik altijd het gevoel dat Leko trainer zou worden. Als je in de kleedkamer merkte hoe hij over tactiek praatte, had hij maar twee opties: ofwel een gewaardeerd voetbalexpert worden, of trainer.' (grijnst)

'Dat hij nu al bij Club zit verrast me dan wel weer, al is het waarschijnlijk moeilijk nee zeggen als Club aan je mouw komt trekken. Leko's grootste uitdaging is die groep, toch een citroen die flink uitgeperst is, in zijn verhaal mee te krijgen.'

Zelf geen drive

'Zelf zat ik niet te wachten op een telefoontje. De Pro License heb ik bewust niet gedaan omdat ik uit de situatie wilde stappen waarop je op maandagochtend bij een club aankomt en er zondagavond pas weer weggaat, en in die tijd alleen maar met je club en je job bezig bent. De drive om me meer dan honderd procent als trainer te geven heb ik op dit moment niet, en dan moet je dat niet doen.'