Geert De Vlieger: 'Zulte Waregem licht favoriet tegen Club Brugge'

'Zulte Waregem is favoriet', steekt Geert De Vlieger van wal. De vaste analist van 'Sports Late Night' stond twee seizoenen in doel aan de Gaverbeek en sloot zijn carrière af bij Blauw-zwart. De twee laatste clubs waarvoor hij speelde, kijken elkaar vrijdag in de ogen. Inzet: de leidersplaats. 'Het ligt kort bij elkaar', gaat hij verder, 'maar door het thuisvoordeel en de vorm waarin het nu verkeert geef ik Zulte Waregem het voordeel van de twijfel. Een lichte favoriet dus.'

