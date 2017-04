Genk bij de jonkies van Europa

Op een mooie elfde plaats staat KRC Genk (gemiddeld 23,52 jaar) in de top 100 van jongste elftallen uit de 31 beste Europese competities. De lijst werd samengesteld door het Zwitserse statistiekenbureau CIES op basis van de ploegsamenstellingen van de afgelopen zes maanden. In totaal prijken zeven Belgische eersteklassers in die top 100 die aangevoerd wordt door het Slovaakse Senica (22,24 jaar).

AS Eupen is de op één na jongste Belgische ploeg op de 29e plaats (gemiddeld 24,42 jaar), voor Excel Mouscron (36e met 24,5 jaar), Anderlecht en Waasland-Beveren die de 59e plaats delen met een gemiddelde van 25,05 jaar. STVV (77e met 25,3 jaar) is de andere Belgische eersteklasser in die lijst. Opvallend: in die top 100 met jongste teams staat geen enkele Engelse eersteklasser. Er zijn uit de vijf topcompetities welgeteld één Italiaanse club (AC Milan, 70e), twee Spaanse (Granada en Alavés), zeven Duitse en vijf Franse clubs.

De Nederlandse eredivisie is het best vertegenwoordigd, met liefst twaalf van de achttien eersteklassers. Twente (4e) en Ajax (8e) staan zelfs in de top tien. Na Nederland zijn Kroatië (8), Duitsland en Slovakije (elk 7) de landen met de jongste elftallen.

Bij die 100 jongste ploegen zijn ook twee van de acht resterende CL-deelnemers: Monaco (71e) en Dortmund (97e) en liefst vijf van de acht kwartfinalisten uit de EL: Ajax, Genk, Anderlecht, Lyon en Schalke, gerangschikt van jong naar iets ouder.

In de top 100 van de oudste selecties, aangevoerd door het Italiaanse Chievo Verona (32,1 jaar) prijken drie Belgische clubs. Lokeren (44e) brengt met een gemiddelde leeftijd van 28,74 jaar het oudste Belgische elftal in lijn, voor Zulte Waregem (61e met 28,36 jaar) en Charleroi (76e met gemiddeld 28,12 jaar). In die oudemannenlijst komen wel tien van de twintig clubs uit de Premier League voor, vier Italiaanse ploegen (Juventus op een 13e plaats, gemiddeld 29,55 jaar), drie Franse, twee Spaanse en twee Duitse (Bayern op een 59e plaats, en Darmstadt 98e). Ook drie van de acht CL-kwartfinalisten hebben ervaring te koop. Juventus staat 11e, Bayern 59e en Leicester City 64e.

Arne Blomme en Geert Foutré