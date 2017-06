Genk-techniektrainer Michel Ribeiro: 'De balsnelheid bij De Bruyne is fenomenaal'

Het achterste van zijn tong laat Ribeiro niet zien wanneer hij praat over wat hij jonge voetballertjes leert. En hij strooit al zeker geen filmpjes in het rond van jeugdspelers die zijn skills uitvoeren. 'Mijn werk hier doe ik voor KRC Genk, voor de jongens en voor mezelf, niet voor de buitenwereld. En ik ga mezelf niet verkopen door filmpjes op Facebook te zetten, zoals veel trainers doen. Ook bepaalde clubs en ouders maken filmpjes en posten die op YouTube. Dan staat erbij: 'De nieuwe Lionel Messi'. Wij hebben hier spelers die exact hetzelfde kunnen als de jongens in die filmpjes, maar waarom zou je die kinderen zo in de picture zetten? Op die manier belandt er enorm veel druk op hun schouders. En wat als dat kind drie jaar later niet meer de beste is? Wat gebeurt er dan in het hoofd van zo'n jongen? In het eerste elftal, dáár moeten spelers opvallen.'

Zolenwerk

Als ex-jeugdspelers van KRC Genk het schoppen tot de eerste ploeg en later bij nog grotere clubs spelen, ontwaart Ribeiro bij elk van hen een gelijkaardige stijl. 'Je pikt ze er zo uit. Als ik Yannick Carrasco zie wegdraaien met de zool, hij een kap-voetzool doet en de bal dan nog eens doortikt, ga ik niet roepen dat hij dat in Genk leerde - misschien pikte hij dat al op straat op - maar het zijn wel dingen die wij hier aanleren. Kijk naar Carrasco, kijk naar Kevin De Bruyne, kijk naar Divock Origi: allemaal gebruiken ze de zool. Dat zolenwerk is o zo sterk en o zo belangrijk. Veel trainers keuren het af, omdat ze denken: de bal staat stil onder de voet en de speler kan er niks mee doen. Maar je kunt er álles mee. Als je enkele kleine bewegingen beheerst, ben je met dat zolenwerk sowieso sneller dan je tegenspeler en sta je meteen klaar voor de volgende actie. Kappen doen wij hier altijd met de zool, terwijl bijna iedereen het met de binnenkant van de voet doet.

'Ooit toverde De Bruyne hier tegen Standard eens een elastico uit zijn voeten, ging hij zijn tegenspeler voorbij en gaf hij dan ook nog eens een goede voorzet. Zo'n elastico - in straattermen een akka - beheersen álle jeugspelers van KRC Genk. Het is voor hen even vanzelfsprekend als tanden poetsen. Leandro Trossard gaf dan weer een fantastische assist tegen Celta de Vigo. Hij deed daarbij een schitterende beweging, de buitenwereld hemelde hem op. Maar voor de jongens hier was die beweging niet speciaal, zij vinden ze zelfs simpel. Het geweldige is dat Leandro ze op dát moment deed, in zo'n wedstrijd. En dan is het echt hij die het doet, niet ik.'

Kevin De Bruyne

De Bruyne was een speciaal talent. 'De balsnelheid bij hem is fenomenaal', zegt Ribeiro. 'Er zijn er niet veel die dat beheersen, met links en met rechts. Als Kevin je een pass geeft, hoef je niet achter de bal aan te rennen, die komt naar je toe, op de perfecte snelheid. Je hoeft de bal niet aan te nemen en nog iets te verzinnen, hij doet dat al voor jou.'

'Jongens als Siebe Schrijvers, Divock Origi en Anthony Limbombe zag ik hier op jonge leeftijd vijf man dribbelen. Bij Yannick Carrasco zie ik nu soms nog geniale dingen terwijl hij tussen vier man staat. De Bruyne pakt niet uit met zulke dingen. Maar vergis je niet: ook hij beheerst al die straatbewegingen. Alleen heeft hij ze niet nodig. De Bruyne hoeft geen vijf man te dribbelen, hij kan hetzelfde rendement halen met één pass. Die kwaliteit zit al van jongs af in hem. En ja, dan gebeurde het soms dat hij hier een pass gaf die anderen niet begrepen en kreeg hij weleens een rooie kop, omdat hij wist dat het een goede pass was. Maar ben je daarom een moeilijke gast? Qua respect naar trainers toe zat het bij hem perfect.'