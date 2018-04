Genk-voorzitter 'is absoluut voorstander van het play-offsysteem'

Het is voor Peter Croonen (48) een bewogen jaar geworden, waarin hij achtereenvolgens zijn moeder en zijn vader verloor, voorzitter werd van Genk, de trainer en de CEO van de club ontslagen werden, en de bekerfinale bereikt werd.

Onlangs maakte Peter Croonen zijn opwachting in die profliga. Door Bart Verhaeghe, voorzitter van Club Brugge en ondervoorzitter van de KBVB, wordt hij tot de nieuwe generatie voetbalbestuurders gerekend. Hij blijkt, net als zijn voormalige CEO Patrick Janssens, een fan van de play-offs.

Vooruitgang

'Ik ben absoluut voorstander van het play-offsysteem. Vergelijk de situatie van het Belgisch topvoetbal voor de invoering van het play-offsysteem met nu en je ziet dat alle parameters erop vooruit zijn gegaan: Europese ranking, transfers, inkomsten. Ik zou een afschaffing spijtig vinden, al kunnen sommige aspecten zoals play-off 2 en de degradatieregeling beter uitgewerkt worden. Ook voor 1B is het niet evident.

'Met betrekking tot dit play-offsysteem heeft Genk recht van spreken, met bijna evenveel deelnames aan play-off 2 als aan play-off 1. Het is echt niet zo dat wij alleen geprofiteerd hebben van het nieuwe systeem. Alleen het feit dat je in play-off 2 terug van nul begint en toch kunt gaan voor een Europees ticket, blijft een groot verschil met een reguliere competitie waarin veel clubs vanaf februari nog weinig te winnen of te verliezen hebben.

Delen Ook in een koers is een heel vroege en beslissende ontsnapping niet fijn om naar te kijken

'Ook in play-off 1 is er spanning, net als in de weken voor de reguliere competitie eindigt, met dat gevecht om die zes plaatsen. Wat is belangrijk in entertainment en sport? Net dat de uitkomst onzeker is. Ook in een koers is een heel vroege en beslissende ontsnapping niet fijn om naar te kijken. Het voordeel is de spanning en het feit dat je extra topmatchen hebt. Ik ben overtuigd dat meer topwedstrijden bevorderend is voor het niveau van de competitie. Wie bij ons goed is, kan de stap zetten naar een heel goeie competitie.'

Mocht het huidige play-offsysteem toch op de wip gaan, wat vindt hij dan het alternatief? 'Een 14-10-plan, mét play-offs is een mogelijk alternatief.'

Europees ticket

En met welke ambities stapte zijn KRC Genk in PO1? 'De play-offs hebben de magie dat alles mogelijk is, en in topsport moet je voor het hoogst mogelijke gaan zonder dat de druk je verlamt. Dat onderscheidt een topsporter van een doorsnee mens. Een topsporter moet onder druk kunnen presteren. Die druk moet ervoor zorgen dat hij op grote momenten het beste van zichzelf kan geven.

'We zijn met vijf ploegen in de running voor vier Europese tickets. Het zou een ontgoocheling zijn als we naast een Europees ticket grijpen.'