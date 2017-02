'Gent wil een mooi huis bouwen terwijl de fundamenten er nog niet staan'

Anderlecht wint met 4-2 van Zulte Waregem en Sofiane Hanni ontpopt zich tot draaischijf van de ploeg terwijl recordaankoop Stanciu vanop de bank toekijkt. Zit Stanciu met een probleem?

GEERT FOUTRE: 'Het is symbolisch dat Anderlecht net tegen Zulte Waregem de rug recht. Het was in de heenronde op Waregem dat Hanni en Weiler afgeschreven leken. Hanni, nochtans goed gestart bij Anderlecht, werd toen met de vinger gewezen en zelfs op het matje geroepen. Die vraagtekens -haalt hij het niveau van Anderlecht?- zijn ondertussen verdwenen. Net zoals bij René Weiler, die goed genoeg weet waarmee hij bezig is. Heel de ploeg heeft met deze zege tegen Essevee een stap voorwaarts gezet.'

'Weiler heeft nu alle recht om Stanciu even op de bank te houden. Never change a winning team. Hij heeft hem voldoende krediet gegeven en misschien heeft hij wel het goede moment aangevoeld om deze ingreep te doen. Eerder was dat niet mogelijk omdat er weinig alternatieven voor handen waren. Trebel was er nog niet en Hanni stak niet in vorm. Die wisselmogelijkheden zijn er nu wel -dat is trouwens de kracht van dit Anderlecht, er zijn zoveel goede spelers aanwezig dat er altijd wel iemand opstaat om de kar te trekken. Hanni heeft het voordeel dat hij ook nuttig kan zijn voor de ploeg wanneer hij niet geniaal is.'

'Dat heeft Stanciu minder: de Roemeen moet het meer van flitsen hebben. Wanneer hij niet scoort of een assist geeft, vraag je je vaak af of hij wel meespeelde. Maar schrijf hem niet af. Dat stukje genie in hem zorgt er even goed voor dat hij met een invalbeurt weer iedereen achter zich krijgt. In play-off 1 bijvoorbeeld. Of volgend seizoen. Want niet vergeten dat dit voor hem een totaal nieuwe omgeving is. Waarom zou een aankoop van tien miljoen euro minder aanpassingstijd krijgen dan iemand van één miljoen euro?'

AA Gent verliest thuis van Eupen en valt uit de top zes. Zelfs Hein Vanhaezebrouck gaat plots aan het twijfelen. Komt het dit seizoen nog goed voor de Buffalo's?

FOUTRE: 'Het zou voor play-off 1 een degradatie zijn als AA Gent er niet bij is, na al het mooie wat ze de voorbije jaren lieten zien. Aad de Mos stelde zelf dat hij altijd voor Gent zou kiezen als hij een abonnement zou kopen, op basis van hun positieve voetbal. Maar het verleden telt niet in de sport, dat mooie voetbal of die landstitel zijn niets waard als je -met alle respect- nul op zes haalt tegen Eupen en PO1 mist. Talent is er nochtans genoeg om in België de top zes te halen.'

'Het probleem van Gent is dat ze een mooi huis willen bouwen terwijl de fundamenten er nog niet staan. Manager Michel Louwagie kaartte het zelf al aan: het vergt voor nieuwe spelers tijd om het systeem van Hein Vanhaezebrouck onder de knie te krijgen. En het is nu eenmaal moeilijk om te zaaien en te oogsten tegelijk. In die zin wordt het voor Vanhaezebrouck een examenweek. Wat aanvankelijk gezien werd als een galawedstrijd tegen Tottenham, is plots belangrijk geworden, terwijl er ook gefocust moet worden op de match tegen Standard dit weekend, die zeker niet mag verloren worden. Vanhaezebrouck zal nu moeten tonen dat hij dat soort crisismanagement in de vingers heeft, dat onderscheidt de goeie trainers van de toptrainers. Wil hij ooit hogerop dan moet hij met dit soort situaties om kunnen gaan, bij de Europese top wordt dit soort rendement elke week van je verwacht. Het is aan Hein om te tonen wat hij in deze omstandigheden kan.'

In 1B stond de topper tussen Lierse en Antwerp op het programma. Lierse won met 0-2 en zet een grote stap richting de promotieduels tegen Roeselare. Zijn de Pallieters klaar voor eerste klasse?

FOUTRE: 'Het is opmerkelijk dat het promotieduel wellicht zal gaan tussen twee clubs die in buitenlandse handen zijn: Roeselare wordt geleid door Chinezen, Lierse door Maged Samy. Met die nuance dat Samy al tien jaar aan de macht is bij Lierse, je weet ondertussen wat je aan hem hebt.'

'De club heeft geleerd uit haar fouten. Exact een jaar geleden zat het in zak en as. Lierse wist zich maar nipt bij de eerste acht (en dus 1B) te scharen. Daaruit leerden ze dat enkel inzetten op hun jeugdproject en steunen op jonge academici niet voldoende is om hogerop te geraken. Deze zomer haalden ze enkele vertrouwde namen in huis, zoals Wils en Frans, en versterkten de ploeg met de beste spelers uit tweede klasse: Joachim, De Belder en Van Hamel. Het is dus geen toeval dat ze daar bovenaan staan in 1B. Het oord van onrust is plots een oase van rust geworden. Eric Van Meir kan rustig zijn werk doen en Maged Samy houdt zich op de achtergrond. Als je dat dan vergelijkt met Antwerp, daar is het altijd iets. Zo kun je niets opbouwen en zo zal het ook dit keer finaal weer mislopen. Die les heeft Lierse begrepen. Als ze het hoofd koel houden, zijn ze rijp voor eerste klasse.'