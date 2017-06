'Gerard Linard is een tussenpaus, terwijl er zoveel urgente kwesties aangepakt moeten worden'

Net geen vier jaar is het geleden dat AA Gent in een vriendschappelijke wedstrijd tegen VfB Stuttgart de Ghelamco Arena opende. Iedereen was onder de indruk van dit juweeltje, pas toen bleek echt goed welke ontnuchtering het voor steden als Brussel, Antwerpen, Brugge en Luik is dat ze op dat vlak mijlenver achterblijven. Maar het zette alle andere dossiers niet aan tot enige spoed. Vier jaar later blijven die verzanden in politiek gekonkelfoes en besluiteloosheid.

...