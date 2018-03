Gerkens: 'Club staat collectief verder dan... maar puur individueel moeten wij niet onderdoen'

Niemand die Gerkens nog ziet als een alibi-Belg om de opgelegde quota te halen. En Gerkens is nu ook voor de volle honderd procent overtuigd dat hij wel iets te zoeken heeft bij Anderlecht.

'Buiten de uitwedstrijd op Standard en de thuismatch tegen Waasland-Beveren - die week was ik ziek - heb ik altijd mijn match gespeeld. Standard was echt slecht. Na zeventig minuten werd ik gewisseld en dat was een verlossing voor mij. Je kunt in een wedstrijd groeien, maar het zat er die dag gewoon niet in.

'Ik weet dat er gezegd wordt dat ik het niet waard ben om voor Anderlecht te spelen. Zoiets raakt mij dus niet. Ik bedoel: iedereen heeft het recht om zijn mening te geven, maar ik vind dat ik genoeg bewezen heb dat ik wel bij Anderlecht hoor te spelen.

'Ik ben de aandacht en de kritiek intussen gewoon. Als je je daar druk om maakt, gaat je spel eronder lijden. Toen ik net begon te voetballen, las ik wat over mij geschreven werd. Nu niet meer. Je hebt er niets aan en je leert er niets uit.'

Dieptepunt

De Belgische middenvelder duidt de periode vlak na de winterstop aan als het dieptepunt van deze campagne. 'We verloren punten tegen KV Mechelen, Oostende, en STVV. Nul bezieling was er in de ploeg. We hadden nog uren kunnen blijven spelen en er zou niets van gekomen zijn. We lieten begaan en we waren het geloof kwijt in onszelf.

'Dat was het grootste mankement van de ploeg. Wij hadden als groep moeten zeggen: nu gaan we knokken, ongeacht wat er gebeurt. Maar we zochten naar excuses: blessures, schorsingen, spelers die vertrokken waren... Die mentaliteit zag je terug in de matchen.'

Mercato

Dat de wintermercato tegenviel, was ook een item in de spelersgroep bij paars-wit, erkent Gerkens. 'We verwachtten wel dat er iets zou gaan gebeuren. We hebben goede spelers zien vertrekken en dan denk je automatisch: er zal wel iemand voor in de plaats komen. Maar je voelde tijdens de transferperiode dat er hier en daar wat onenigheid was binnen de club. En dat heeft de ploeg doen twijfelen. Je kunt toch niet zeggen dat de transferperiode gelukt is...'

Titel

Wat zijn de ambities dan nog in PO1? Gelooft Gerkens nog in een landstitel? 'Puur individueel gezien moeten wij niet onderdoen voor Brugge', beweert Gerkens in Sport/Voetbalmagazine. 'Als iedereen bij ons zijn beste dag heeft tenminste. Club is duidelijk dé favoriet. Als alles normaal verloopt, dan spelen ze gewoon kampioen.

'Maar het verschil is amper 6 punten. Ja, dat lijkt mij overbrugbaar. Twee winnen keer tegen Club Brugge en we staan naast hen. Er zal zeker een moment zijn in de play-offs dat Club met schrik zal zitten en dan weet je nooit wat er kan gebeuren. Play-off 1 is sterk bezet dit seizoen. Volgens mij kan iedereen van iedereen winnen.'

'De laatste weken hebben bewezen dat iedereen te kloppen is. Club heeft een heel goede periode gekend - ze waren veruit de beste ploeg van België. Omdat ze op collectief vlak veel verder staan dan de rest. Maar we hebben veel kansen laten liggen om enkele punten in te lopen. Vooral omdat we zelf niet goed genoeg waren. Nu staan we er beter voor. Terwijl er geen grootse dingen veranderd zijn.'

Een 5-0 zoals in Brugge zal ons niet meer overkomen'

Lees het volledige interview met Pieter Gerkens in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 21 maart.