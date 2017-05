Gerkens: 'Net als Thomas Müller maak ik vooral makkelijke goals'

Je hebt spelers die obsessioneel bezig zijn met hun statistieken en na elke match ijverig hun cijfermateriaal neerpennen in een notitieboekje. En je hebt voetballers zoals Pieter Gerkens die een doelpunt zomaar zouden inruilen voor een schouderklopje van een ploegmaat. 'Ik houd mij niet bezig met klassementen en lijstjes', zegt Gerkens. 'Vraag mij niet welke spitsen het op dit moment goed doen. Na mijn twee goals tegen Lierse kreeg ik plots het etiket 'topschutter van de play-offs' opgekleefd, maar zelf vind ik er niets speciaals aan... Op het veld krijg ik een iets andere behandeling dan vroeger. Het is te zeggen: nu herkennen ze mij tenminste.' (lacht)

De 21-jarige Limburger scoorde dit seizoen al tegen KV Oostende, Club Brugge, Anderlecht, AA Gent en Standard. 'Gek dat ik tegen al die toppers heb gescoord. Vooral na de winterstop, met het nieuwe systeem dat Ivan Leko heeft uitgedokterd, kom ik vaker in de box. Alles zit eigenlijk mee: de ballen komen bij toeval in mijn voeten terecht en ze vliegen gemakkelijk binnen.'

Ivan Leko omschrijft je als de Thomas Müller van Sint-Truiden.

PIETER GERKENS: (denkt na) 'Je zou kunnen zeggen dat ik een paar zaken gemeen heb met Müller: ik heb net als hem niet de grootste kas van de ploeg en ik maak zelden moeilijke doelpunten. Wat ik misschien meer heb dan een andere speler is op het juiste moment in de zestien infiltreren. Ik heb geen sprintersbenen en mij moet je ook niet vragen om vanuit stilstand te vertrekken en twee man te dribbelen. Ik moet het hebben van mijn passing, loopvermogen en vista.'

Je bezit wel een zeldzame kwaliteit: jij voelt dikwijls aan waar de bal zal komen.

GERKENS: 'Ik kan de bal niet binnen buffelen zoals Leander Dendoncker, daarvoor kom ik kracht tekort. Ik voel op een bepaald moment: nu moet ik vanuit de tweede lijn komen. Meestal kom ik uit de rug van een middenvelder gelopen en word ik niet opgepikt door de verdedigers die gefocust zijn op de bal. Het helpt wel dat ik niet van de grootsten ben. Ik kan mij gemakkelijker verstoppen achter de romp van de grote mannen.'

Chouchou

Waarom heeft het tot november geduurd voor je de trainer helemaal hebt kunnen overtuigen?

GERKENS: 'Ik was in het begin van het seizoen mentaal onvoldoende voorbereid om de concurrentie aan te gaan met een StevenDe Petter, Stef Peeters, PierrickValdivia, Alexis de Sart en Roman Bezus, spelers die tijdens de zomer gehaald werden.

'Ik had er degelijke play-offs opzitten onder Chris O'Loughlin en ergens had ik verwacht dat ik als titularis aan het seizoen zou starten. Ik trainde zeker niet met een air dat dat het wel zou loslopen, maar het was nooit bij mij opgekomen dat het bestuur zoveel nieuwe spelers zou aantrekken voor mijn positie. Ik moet toegeven dat ik een ongemakkelijk gevoel overhield aan de transferperiode. Je zoekt toch niet naar vervangers als het vertrouwen in een speler groot is?'

Ik kan mij niet inbeelden dat je toen op tafel hebt geklopt.

GERKENS: 'Ik ben toch even naar de voorzitter gestapt om te vragen wat de bedoeling was. Eind oktober, begin november heb ik ook een gesprek gehad met de trainer. Ik heb geen opvliegend karakter en ik zal nooit het kot kort en klein slaan. Maar ik wilde dit niet allemaal laten passeren en doen alsof er niets aan de hand was. In de heenronde mocht ik nog eens starten in Genk en sindsdien heb ik bijna alles gespeeld.'

Je wordt voorgetrokken omdat je de lievelingsspeler bent van Leko's vrouw.

GERKENS: (lacht) 'Ik heb dat ook gelezen. Een geluk dat mijn ploegmaats zelden Het Belang van Limburg lezen. Anders had ik het mogen horen. Maar om nu te zeggen dat ik de lieveling van de trainer ben... Ik heb mij in de ploeg moeten knokken en ik heb het vertrouwen van de trainer op het veld moeten afdwingen. Als je af en toe scoort, gaat dat net iets makkelijker.'

Je ligt na dit seizoen nog een jaar onder contract. Ben je er al uit wat je gaat doen?

GERKENS: 'De gesprekken met STVV over een nieuw contract zijn lopende en ik weet dat er interesse is van andere Belgische clubs. Ik laat voorlopig alles op mij afkomen. Voor ik op vakantie vertrek, zal ik alle mogelijkheden overlopen met mijn familie en makelaar. Ik voel me goed bij Sint-Truiden, maar het bestuur weet dat het altijd mijn bedoeling is geweest om terug te keren naar een topclub.'

Ga je niet op de rem staan na wat je bij Genk hebt meegemaakt?

GERKENS: 'Goh, zo slecht had ik het niet bij Genk. Ik heb in totaal toch een veertigtal matchen gespeeld. Je hebt jonge spelers die het met veel minder moeten stellen. Alleen het laatste halve seizoen onder Peter Maes, toen ik amper tien minuten mocht spelen, was er wel te veel aan. Ik voelde de bui al hangen in de voorbereiding. Volgens Maes zou ik tot de winsterstop dezelfde behandeling krijgen als de andere spelers. Daarna zou hij enkel jongens opstellen die bij Genk wilden blijven. Kortom: ik moest bijtekenen om nog in aanmerking te komen voor een plaats in de selectie.'

W

Was het geen risico om een contractverlenging te weigeren?

GERKENS: 'Het had minder goed kunnen aflopen voor mij... Vertrekt Rob Schoofs niet bij Sint-Truiden, dan had ik wellicht tot het einde van het seizoen bij Genk op de tribune gezeten. Wie weet wat er dan van mij geworden zou zijn?'

Europees voetbal

Er zit nog een play-off 2-finale in tegen Genk voor STVV...

GERKENS: 'Absoluut. Dat leeft echt in de kleedkamer. Bij Stef en ik net iets meer: Genk blijft een beetje onze thuis. Ik heb veertien jaar in blauw en wit gevoetbald en dat wis je niet zomaar uit.'

V

Volgens Leko is de finale van play-off 2 niet voor STVV weggelegd, laat staan dat de ploeg klaar is voor Europees voetbal.

GERKENS: 'Daar ben ik het niet helemaal mee eens. We hebben dit seizoen getoond dat we gelijke tred kunnen houden met elke Belgische ploeg. Ook Europees zouden we niet door de mand vallen. Ik ben met Genk in de voorrondes van de Europa League al slechtere ploegen tegengekomen dan Sint-Truiden.'