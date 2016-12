Gerkens (STVV) voert top tien van de 19de speeldag aan

1. Pieter Gerkens (STVV) : is de stille kracht op het middenveld. Stelt zelden teleur. Maakte nu het verschil met twee vroege doelpunten in de tweede helft, waarvan de laatste een beauty. Doelman Thoelen hield hem van een hattrick.

2. Ricardo van Rhijn (Club Brugge): genoot van de vrijheid en had met een doelpunt en een assist een belangrijk aandeel in de zege. Startte moeilijk in Brugge, maar was de voorbije weken zeer constant.

3. Leander Dendoncker (Anderlecht) : soeverein in de duels op het middenveld en voor het eerst in zijn carrière ook twee goals in één wedstrijd. Eentje opportunistisch op corner, de andere met een krachtige trap.

4. Cristophe Diandy (Charleroi) : de spelbepaler op het middenveld van de Carolo's, hij was de baas op het veld en kon offensief de lijnen uitzetten.

5. Souahilo Meité (Zulte Waregem) : vaste klant in deze rubriek. Heerser op de het middenveld van Zulte Waregem. Goede voeten, vista en sterk in de duels.

6. Edmilson Jr (Standard) : bracht zijn ploeg met een assist opnieuw in de wedstrijd na de verschroeiende start van Genk. Dwong later nog de hoekschop af die tot de 1-2 leidde.

7. Antonio Milic (KV Oostende) : week na week een van de uitblinkers in de Oostendse verdediging, met Rozehnal als ervaren gids. Verliest zelden een kopduel en probeert verzorgd uit te voetballen.

8. Mamadou Bagayoko (STVV) : presteert al enkele weken erg sterk in de 5-3-2-opstelling van Leko. Maakte op de rechterflank aanvallend het verschil en was met twee assists en de voorbereiding van het eerste doelpunt opnieuw beslissend.

9. Tom De Sutter (Lokeren) : scoorde zijn eerste doelpunt sinds 7 augustus en deed daar nog een assist bovenop. Hij leidde Lokeren tegen Westerlo naar een 1-3 zege en bevestigde zijn groeiende vorm na een blessure.

10. Glenn Claes (KV Mechelen) : kleurde zijn korte invalbeurt tegen Waasland-Beveren met een pracht van een doelpunt. Een loeier vanaf zo'n dertig meter met zijn linker stelde de zege helemaal veilig.