Geteisterde Thomas Foket verlengt bij Gent tot 2019

De rechterflankverdediger had tot begin juli nog een akkoord met Atalanta Bergamo, maar de Italiaanse club zette de transfer on hold nadat er hartproblemen aan het licht kwamen bij Thomas Foket (22).

Uit die testen bleek dat de verdediger twee zones met zuurstoftekort in zijn hart heeft. Intussen is hij al geopereerd, maar hij moet nog zeker een half jaar wachten op nieuwe testen. Die zullen aantonen of Foket daarna nog aan topsport mag doen of niet.

Het contract van Foket verliep normaal gezien in 2018 en hij weigerde een nieuw contractvoorstel. Hij wilde een stap hogerop en Atalanta bood hem een uitweg. Nu de transfer is afgesprongen biedt Gent hem dezelfde voorwaarden als voorheen en de speler heeft die geaccepteerd.

Atalanta bleef in de tussentijd niet bij de pakken zitten en kondigde de komst aan van Timothy Castagne, ex-Genk.