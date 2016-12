Glen De Boeck is ontslagen als trainer van Moeskroen

Een verrassing is het ontslag allerminst, De Boeck betaalt het gelag voor de tegenvallende resultaten. Na de 7-0 op Anderlecht van een week eerder, bleek de afgelopen zaterdag met 1-0 verloren partij op Sint-Truiden uiteindelijk de druppel voor De Boeck.

Royal Excel Moeskroen (REM) staat na 17 speeldagen met 11 punten op een met Westerlo gedeelde laatste plaats in de Jupiler Pro League.

'REM wil de coach bedanken voor zijn professionalisme en inzet, met name met het behoud in de Jupiler Pro League,' luidt het in een mededeling op de website van de Henegouwse club. De club wenst hem het allerbeste toe in de voortzetting van zijn carrière. De ploeg zal voorlopig geleid worden door Lorenzo Staelens en Laurent Demol.'

Contractverlenging

De 45-jarige De Boeck kwam begin dit jaar in dienst bij de Henegouwers, als opvolger van Cedomir Janevski. De voormalige Rode Duivel had als hoofddoel de club in eerste klasse te houden en slaagde daar tegen de verwachtingen ook in.

In mei werd hij hiervoor beloond met een contractverlenging voor één seizoen met optie voor nog een jaar.

Terugkeer

Vóór zijn periode bij Moeskroen was De Boeck voor het laatst aan de slag als trainer bij Waasland-Beveren. Daar werd hij eind oktober 2013 aan de deur gezet. Vervolgens zegde de voormalige verdediger van onder meer Anderlecht en de Rode Duivels het voetbal vaarwel en waagde hij zijn kans in het zakenleven, om begin 2016 dat hoofdstuk af te sluiten.

De Boeck coachte eerder ook Cercle Brugge, Germinal Beerschot en VVV-Venlo. (Belga/KVDA)