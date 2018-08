'God zal me alleen helpen als ik ook mezelf help'

Een stugge, norse Oostblokker die alleen standaardzinnetjes in halfbakken Engels uitkraamt? Dat is Igor Plastun in geen geval. Fysiek heeft hij met zijn blonde haren, blauwe ogen en rijzige gestalte (1m93) meer weg van een Zweed, zijn glimlach is ontwapenend en in het Engels kan hij zich meer dan verstaanbaar maken. 'Geleerd op school, maar vooral de voorbije twee jaar bij Ludogorets in Bulgarije. Daar zaten veel nationaliteiten, dus móést ik wel Engels spreken. Met mijn vrouw heb ik er ook enkele weken les gevolgd, en ik ben van plan om dat ook hier in België te doen. Het kan me helpen als voetballer, en in het dagelijkse leven - hetzelfde geldt voor Tatyana. We zijn immers niet van plan om ons in ons huis op te sluiten. Maar dan moet je tenminste met de mensen kunnen praten.'

...