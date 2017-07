Groen licht voor Antwerp - Anderlecht: Bosuil is goedgekeurd

Dat heeft Antwerp zelf bevestigd. Het duel wordt afgetrapt om 20.30 uur.

BREAKING: De wedstrijd van vanavond gaat gewoon door. De deuren gaan open om 19u! #COYRhttps://t.co/sWGy3drWgW pic.twitter.com/SvL4qbVf7S -- Royal Antwerp FC (@official_rafc) 28 juli 2017

Verbouwingen

Het was nog niet helemaal zeker of de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie, tussen promovendus Antwerp en landskampioen Anderlecht, wel kon doorgaan. De thuisploeg moest door enkele veranderingen aan het stadion, zoals de bouw van een nieuwe tribune, nog goedkeuring krijgen van de politie, brandweer en Binnenlandse Zaken. Eerder deze week identificeerden de overheidsdiensten nog enkele opmerkingen met betrekking tot de veiligheid die vóór vanavond in orde gebracht moesten worden, en dat blijkt gelukt te zijn. De betrokken diensten hebben de Bosuil vanmiddag goedgekeurd.

Er wordt ondertussen op de Bosuil ook werk gemaakt van comfort- en verfraaiingswerken zoals extra verlichting in de stadionomgeving, vernieuwing van het scorebord, nieuwe LED-boarding rond het veld en verhoging van het sanitair comfort.

Alleen abonnees

Officieel is de huidige capaciteit van het stadion 12.975. Na de verbouwingen en na een extra veiligheidscheck zou die hoger moeten zijn, allicht in de buurt van de 15.000.

Maar omdat Antwerp al ruim 10.000 abonnementen verkocht, is er tot de opening van die nieuwe tribune geen losse ticketverkoop. Wie zich geen abonnement aanschafte, kan de komende weken niet in een thuisvak (lees meer). Voor bezoekers geldt de combiregeling. Vanavond worden 11.000 supporters verwacht in de Bosuil.

Comeback

Antwerp viert na dertien jaar in de woestijn van tweede klasse zijn langverwachte terugkeer naar de hoogste afdeling. De Great Old wil in 1A meteen een prominente rol spelen en haalde daarvoor de ervaren Laszlo Bölöni binnen als coach. Hij vormt een tandem met Luciano D'Onofrio, de nieuwe sportief directeur op de Bosuil. Bij het stamnummer 1 hopen ze dat het duo samen weer voor successen kan zorgen zoals ze eerder bij Standard deden. D'Onofrio liet al optekenen dat hij Antwerp binnen de vijf jaar wil laten meedoen voor de titel.

Antwerp bereidde de kraker tegen Anderlecht heel serieus voor. De viervoudige landskampioen trok op afzondering en trainde achter gesloten deuren in het stadion.