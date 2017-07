Hanni: 'Ik ben het met Weiler eens, het belangrijkste is winnen'

Nu de inkt van zijn nieuwe contract is opgedroogd - Hanni verlengde tot 2022 en werd in een klap een van de bestbetaalde spelers van Anderlecht - staan er voor de 26-jarige Franse Algerijn nieuwe uitdagingen voor de deur. Hanni: 'Straks mag ik voor het eerst van de Champions League proeven en ik hoop de titel te verlengen. En ik wilde tijdens de vakantie mijn hoofd niet breken over de vraag: blijven of vertrekken? De club heeft de eerste stap gezet en we zaten meteen op dezelfde golflengte.'

Keihard

Pas vorige zomer overgekomen van KV Mechelen, maakte Hanni moeiteloos de overstap naar het Astridpark, zo lijkt het. 'Na een maand had ik door dat Anderlecht een aparte club is', vertelt de aanvoerder. 'Ze doen veel voor de spelers en ze zijn ons ook erkentelijk. Dat was even anders bij Kayseri Erciyesspor, de Turkse club waarmee ik de titel pakte in tweede klasse. Na de laatste competitiewedstrijd probeerde ik de voorzitter te bellen. Hij heeft nooit zijn telefoon opgenomen voor mij. Hij was zo te zien vergeten wie de club naar eerste klasse had gebracht! Een beetje harteloos, niet?

'Bij Anderlecht kunnen ze ook keihard zijn. Toen het minder liep, mocht ik het gaan uitleggen in het bureau van Herman Van Holsbeeck. Dat waren best pittige discussies. Na zo'n gesprek dacht ik maar een ding: ik ga het hem eens tonen...'

Grinta

Het viel T3 Nicolás Frutos ook al op dat de Algerijnse international grinta te over heeft. Hanni: 'Ik voetbal héél graag, maar ik doe het niet voor de fun alleen. Ik wil prijzen winnen, persoonlijke doelen realiseren... Op training kan ik mij kwaad maken als een jonge gast een duel verliest omdat hij niet agressief genoeg naar de bal is gegaan. Je moet geen monster zijn om een duel te winnen.'

'Het beste voorbeeld is N'Golo Kanté: een klein ventje, maar je krijgt hem niet van de bal. Het zit deels ook in het kopje. Ik was vroeger een nonchalante voetballer, zo'n nummer tien die al eens zijn voetje wegtrok, maar Turkije heeft mij veranderd. Nu zou ik het vernederend vinden om na een duel tegen de vlakte te gaan.'

Winnen

Meer en meer spreekt Hanni de taal van zijn trainer René Weiler. Die krijgt nog geregeld kritiek voor het gebrek aan positief voetbal met Anderlecht. Wat vindt de aanvoerder daarvan? 'Mocht ik trainer zijn dan weet ik niet of ik iets zou veranderen. Is dat wel het risico waard? Waarom zou je van iets afstappen waarmee je succesvol bent geweest? Het voetbal is veranderd, zegt de coach, en hij staaft dat elk weekend met een concreet voorbeeld. Hij legt ons dan uit hoe een ploeg die slechts dertig procent balbezit had de match heeft kunnen winnen.'

'Ik ben het eens met de trainer: het belangrijkste is winnen. Weiler heeft ons ingeprent dat je slimmer moet zijn dan de tegenstander en zijn zwakheden moet uitbuiten. Hij staat er ook op dat we in een match niet altijd hetzelfde doen.'