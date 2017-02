Hanni: 'Weiler is iemand met een visie, we hebben vertrouwen in hem'

'Soms verrast de kritiek op ons spel me wel', zegt Sofiane Hanni in Sport/Voetbalmagazine. 'Ik ben nu tweeënhalf jaar in België en ik heb Anderlecht nooit de competitie weten overvleugelen of indrukwekkend voetbal brengen. Ik denk dat de club in het verleden wel veel titels heeft gepakt op die manier en dat net vanwege die erfenis de supporters daarom vragen. Maar vergeet niet - de trainer herinnert er ons trouwens vaak genoeg aan - dat we een ploeg in opbouw zijn. Er zijn veel veranderingen geweest in de technische staf en de spelersgroep. Het zou fantastisch maar evengoed onwaarschijnlijk zijn, mochten we nu in de race naar de titel zitten en ook nog eens uitstekend voetbal brengen.'

'In de kleedkamer zitten we op dezelfde golflengte: we hebben allemaal zin om kampioen te worden en we zijn allemaal echte voetballers dus willen we het ook nog eens graag mooi doen. En ik denk echt dat het ons zal lukken om die stijl in de praktijk te brengen en deze traditieclub eer aan te doen.'

Hij gelooft in het plan van René Weiler en verdedigt zijn coach ook tegen de kritiek op het povere voetbal. Hanni: 'Ik denk niet dat punten pakken het enige doel is. We proberen altijd attractief voetbal te brengen, we hebben ook de beste aanval... De coach probeert het beste uit ons te halen. Het is iemand met een visie en we hebben allemaal vertrouwen in hem. Maar we nemen stapje per stapje. De kwaliteit van ons spel moet nog beter worden, maar we moeten vooral competitief blijven zodat we in de running blijven voor de titel, dat is de prioriteit.'

Weiler is wel teruggekomen van een aantal zaken, zoals de hoge pressing. Heeft hij misschien ingezien dat hij daar de spelers niet voor heeft? Hanni: 'Hij kwam terecht bij een nieuwe club in een nieuwe competitie, met heel veel media-aandacht en de druk die daarbij komt kijken. De coach zal gaandeweg meer aandacht hebben voor de manier waarop we voetballen.'

