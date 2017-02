Harbaoui: 'Mazzu maakt indruk door zijn oprechtheid'

Harbaoui steekt het niet onder stoelen of banken: hij is uit op revanche. 'Ik heb gelukkig altijd een doel voor ogen, er valt altijd wel ergens revanche voor te nemen. Zonder doel is het zoveel lastiger... Ik wil graag tonen dat ik er nog altijd sta. Ik heb nu toevallig een nieuwe uitdaging gekregen, dat is dus perfect.'

De Tunesische spits heeft wel zijn gedacht over wat er misliep bij paars-wit, zo vertelt hij in Sport/Voetbalmagazine: 'Toen ik bij de rust vervangen werd tegen Westerlo, had ik het wel begrepen. Ik had die week twee doelpunten gemaakt: ik viel twintig minuten in tegen Genk en scoorde, tegen Leuven in de beker maakte ik de enige goal. Er kwam toen druk van de media op de trainer om met Hamdi Harbaoui en Lukasz Teodorczyk te spelen. Tegen Westerlo staan we bij aanvang met tweeën in de spits, we scoren niet en hij haalt me eraf. Ik was de enige die vervangen werd, omdat hij vond dat het niet liep. Ik was het daar niet mee eens, ik vond dat daar het probleem niet lag. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nooit echt het vertrouwen kreeg van de coach. Hij wilde zijn elftal niet wijzigen.'

'Er zijn trainers met ballen, met karakter, en anderen die dat niet hebben. Zo simpel is het. En in mijn geval had Weiler die ballen niet. Ik heb zijn werkwijze niet geapprecieerd, want ik ben zelf altijd correct geweest met iedereen. Ik heb er niet, zoals hij deed, in de pers over gesproken. Hij is zo, en ik ben anders... Maar ik heb zijn keuze gerespecteerd, ben altijd blijven trainen en heb de reserven aan overwinningen geholpen. Tot de laatste dag ben ik professioneel gebleven, dat kan iedereen bij Anderlecht je bevestigen. Ik ben ook niet rancuneus. Ik weet dat je niet voor iedereen goed kunt doen.'

Over zijn huidige trainer bij Charleroi, Felice Mazzu, is de Tunesiër daarentegen zeer lovend: 'Ja! Felice Mazzu legt dingen uit, die praat met mij! Op de tweede dag dat ik in Charleroi was, zei hij me: 'Je hebt je statuut en je cv, maar als ik zie dat je niet genoeg je best doet, dan speel je niet.' Dat waardeerde ik! Dat wil ik horen van een trainer als Felice Mazzu of Peter Maes. Mensen die direct zijn, die niet bang zijn om te zeggen dat je niet zult spelen. Mazzu heeft indruk op mij gemaakt door zijn oprechtheid. Hij windt er geen doekjes om, dat heb ik graag.'

